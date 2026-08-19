瑞士國家公園動物避酷暑 改夜間覓食往高海拔遷徙

瑞士國家公園成立於1914年，是阿爾卑斯山及中歐最早成立的國家公園，實施嚴格自然保護，讓野生動物自由繁衍。面對今年酷暑與乾旱，動物改變活動時間並往高海拔遷徙。

瑞士全境優美，但僅有1座國家公園，位於格勞賓登州恩加丁（Engadin）地區，面積約170.3平方公里，海拔1400至3174公尺。園區依國際自然保護聯盟（IUCN）分類為Ia類嚴格自然保護區，禁止人為干預，犬隻不得進入，遊客也須沿指定步道健行，讓動植物與自然生態不受干擾，自由生長。

瑞士國家公園巡守員修達（Fadri Schorta）接受中央社訪問時表示，巡守員工作除了維護園區規定，也包括觀察動植物、向遊客解說動物生態與遊園規則，以及協助研究單位蒐集資料，工作內容相當多元。

他說明，今年歐洲遭逢酷熱與乾旱，動物沒有人為的避暑方式，只能往海拔更高的地區移動。紅鹿、岩羚羊及阿爾卑斯羱羊等有蹄類動物，過去白天常可在岩石間活動，如今為避開高溫，較常在天色轉暗後出現覓食或活動。至於植物，目前高溫的影響尚未顯現；若今夏高溫延續，植物變化可能不久即會逐漸浮現。

他表示，7月至10月是遊園旺季，但每年冬季約半年不對遊客開放，禁止健行及其他活動。實際開、閉園時間約在12月初，視降雪、融雪及天候狀況而定。冬季封園是為避免人類活動干擾野生動物，讓自然環境得以自行運作。巡守員每日園區巡查。

由於實施嚴格的自然保護、禁止開發，瑞士國家公園也成為野生動物棲息的天堂，歐洲紅鹿、岩羚羊、阿爾卑斯羱羊、土撥鼠、狼群及胡兀鷲等動物得以在此繁衍、自由活動，也吸引自然攝影愛好者前來。

瑞士國家公園不僅受到瑞士民眾喜愛，記者途中也遇到來自歐洲各國的登山客。德國登山客Maria告訴中央社，她8年前首次造訪後，這裡便成為她與家人每年必走的健行路線。她說，這片未經開發的自然天地是「歐洲的珍寶」，走進曠野、遠離人群，是身心充電的良方。

記者沿途看到許多攜子同行的家庭，也遇到帶著專業相機及望遠鏡的登山客。人們在遠處靜靜觀察野生動物，享受山間涼意與清新空氣，暫時遠離席捲歐洲的熱浪。