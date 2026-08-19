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「執政權再大，大不過憲法」 韓國瑜轟政院不副署法案動搖憲政

辛巴威渡輪翻覆增至94死 載約180人超載一倍

中央社／ 哈拉雷18日綜合外電報導

辛巴威政府今天表示，上週在卡瑞巴湖（Lake Kariba）翻覆的一艘國營渡輪當時載有約180名乘客，是警方先前公布載客量的兩倍，罹難人數攀升至94人。

國營報紙「先驅報」（The Herald）指出，這是這個非洲南部國家史上最慘重的運輸災難，超越1991年奪走89條人命的巴士車禍。

這艘渡輪是在從辛巴威北部的卡瑞巴鎮（Kariba）駛往湖區一處偏遠農村社區時，遭遇強浪襲擊而翻覆。卡瑞巴湖位於辛巴威與尚比亞邊界，是全球最大的人工水庫之一。

警方上週表示，這艘渡輪的載客量僅為90人。政府聲明雖未提及船隻最大承載人數，但稱當時渡輪載有180名乘客與貨物，已經超過「載重上限」。

法新社報導，地方政府部長卡維（Daniel Garwe）今天表示，這起沉船事故是「船長疏忽與人為失誤」造成的，並已展開調查。

這艘渡輪自上週翻覆以來，死亡人數持續上升，警方今天公布增至94人罹難。辛巴威政府在內閣會議後發布聲明指出，目前約有77人獲救，搜尋和打撈行動仍在持續進行。

辛巴威 巴士 非洲

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