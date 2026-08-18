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燒毀至少3000公頃土地…比利時野火尚未獲控制 滅火行動將持續數週
比利時東部從15日起面臨該國近代史上最嚴重野火。經過數日救援，火勢蔓延速度雖略有減緩，但仍未得到控制。比利時政府評估，行動將持續數週。
比利時野火15日在鄰近德國邊界的高芬斯（High Fens）公園爆發並迅速蔓延，目前燒毀至少3000公頃的土地。
綜合比利時通訊社（Belga News Agency）、布魯塞爾時報報導，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）視察災區時表示，雖然火勢減緩，但並不能說火勢已受到控制。部分受災區域的地勢難以徒步進入，火勢也難以預測，且極易受到風向與天候條件影響。
他強調，即便接下來火勢得到控制，消防隊仍需要長時間且持續對這些區域灑水，避免死灰復燃，整體的滅火作業將耗時數週。
昆丁說，目前約有500名人員投入地面滅火的行動，此外約有120名警力在現場執行各項任務。
為了援助比利時的滅火工作，歐盟已透過歐盟救援機制（rescEU）從瑞典調派了2架消防機，與來自荷蘭、挪威與德國的6架直升機合作，全力支援比利時當地消防員，撲滅大火。
同時，也啟動哥白尼衛星系統（Copernicus），提供即時地圖以協助評估受災區域並統籌救災工作。
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