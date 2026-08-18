乾旱熱浪加劇 德國今年穀物收成恐跌7%低於歷史水準

德國農民協會（DBV）今天警告，由於今年春季過於乾燥導致嚴重乾旱，加上6月下半月劇烈熱浪來襲，今年德國穀物收成量預估將減少7%至4190萬公噸，「低於平均水準」。

法新社報導，德國及歐洲多數地區一樣，今年夏季屢屢出現破紀錄高溫；同時德國多數地方呈現降雨量稀少。

德國農民協會會長魯克維德（Joachim Rukwied）指出，德國南部和西部受高溫及降雨不足的影響特別明顯，當地農民通報「產量偏低，有些情況甚至毫無收成」。

德國農民協會還說，中東戰爭之下荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉，導致全球石油和其他原物料短缺，引發柴油、肥料和農藥價格飆漲，令德國農民面臨成本大增，處境更艱難。

德國農民協會表示，農民一方面遭遇收成銳減，另方面成本攀高，令許多農場面臨巨大資金周轉壓力。魯克維德請求德國政府提供農民紓困方案，例如給予補助或調降燃料稅。