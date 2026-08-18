民主剛果伊波拉疫情未獲控制 WHO秘書長警告蔓延風險

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情蔓延速度已超越過去任何一次伊波拉疫情，並有擴散至更多國家的風險。

法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在相關緊急會議上表示：「我們必須坦言，這波疫情遠未獲得控制。疫情已領先一大步，而我們還在苦追。」

剛果民主共和國（下簡稱民主剛果）昨天才宣布，近5000起病例中已有逾2300人死亡，這是該國歷史上最致命的伊波拉疫情。

民主剛果於5月15日宣布，該國爆發第17次伊波拉疫情；外界認為，疫情當時已在民主剛果境內蔓延數週。

疫情重災區位在民主剛果北部與東部，當地政府治理力量薄弱、醫療基礎設施嚴重不足，且數十年來一直有眾多武裝團體活動。

世衛組織緊急委員會5月17日宣布，民主剛果疫情構成所謂「國際關注公共衛生緊急事件」（PublicHealth Emergency of International Concern, PHEIC），這是世衛組織第2高警戒層級；委員會今天召開第2次會議。

世衛組織目前評估，民主剛果的公共衛生風險為「非常高」，烏干達及其他鄰國為「高」，非洲及全球其餘國家則為「低」。

截至目前，民主剛果有6個省分通報伊波拉病例，其中包括鄰近南蘇丹邊境的省分，鄰國烏干達也有病例通報。