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台灣美食巡迴首爾站　「黑白大廚」品嚐原住民風味

中央社／ 首爾18日專電

韓國料理競賽節目「黑白大廚廚師呂敬來、朴恩影等人今天出席「台灣美食巡迴講座」首爾站，台灣名廚江信毅以台灣原住民食材融合傳統風味，向多名韓國主廚推廣台灣美食文化。

僑務委員會推動「台灣美食國際巡迴講座」，透過遴派國內頂尖名廚赴全球舉辦廚藝示範及經營交流，打造台灣美食成為國際間最具吸引力的「文化名片」，全面提升台灣的國際能見度與影響力。

台灣名廚、名人堂花園大飯店行政總主廚江信毅以原住民族身分受邀出席，希望藉此將台灣小吃、原住民食材及香料推廣至國際。他的示範菜色以原住民特有香料入菜，包括以刺蔥、香菇入味的烤雞料理，以及搭配馬告與小米酒凍的鮑魚小卷，展現台灣原住民飲食風味。

江信毅表示，刺蔥、馬告等原住民香料過去在國際比賽中不被外國評審接受，但近年來隨著愈來愈多外國人親身赴台品嚐，才逐漸獲得認可，「希望有機會把台灣美食跟原住民美食推廣出去。」

「黑白大廚」出演名廚呂敬來接受中央社記者訪問時表示，約10年前曾在自家餐廳舉辦過類似活動，時隔多年再度相遇感到十分親切。呂敬來認為，韓台兩國廚師擁有相近的料理理念，透過這樣的交流活動，不僅能提升廚藝技術，也能促進韓台民間交流。

韓國有許多主廚因為「黑白大廚」聲名大噪，在台灣也累積許多粉絲，不過呂敬來笑說：「雖然有粉絲支持感到開心，但也因此時時提醒自己要保持謙遜的態度。」

駐韓代表丘高偉表示，這次美食巡迴旨在讓海外僑胞、特別是餐飲業者，能與國內美食家交流，今天在江南東寶城餐廳進行台灣原住民料理示範，明天則在西大門幸福圓夢中心與韓國社會人士及政府官員交流。

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