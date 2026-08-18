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印尼規模7.7地震增至70死 流離失所及受傷人數暴增

中央社／ 雅加達18日綜合外電報導
印尼緊急應變官員今天表示，3天前強震造成的流離失所及受傷人數急劇增加，目前至少有4萬人暫居臨時安置處所。 歐新社
印尼緊急應變官員今天表示，3天前強震造成的流離失所及受傷人數急劇增加，目前至少有4萬人暫居臨時安置處所。 歐新社

印尼緊急應變官員今天表示，3天前強震造成的流離失所及受傷人數急劇增加，目前至少有4萬人暫居臨時安置處所。

法新社報導，這起15日發生在印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）、規模7.7的強震，死亡人數也增至70人。

根據國家災害應變總署（BNPB）資料，因這起地震而被列為流離失所者的人數已超過4萬人，較昨天公布的1萬2800人明顯增加。登記受傷人數也來到至少1100人，比昨天激增超過10倍。

這場地震導致佛羅雷斯島上多座城鎮近1.2萬棟房屋受損。國家災害應變總署發言人潘加坦（Berton SuarPelita Panjaitan）表示，由於數百次餘震不斷搖晃全島，許多居民拒絕返家。

潘加坦在記者會上說：「流離失所人數反映的不是房屋受損的程度，而是居民所受的心理衝擊。」

他並指出，自15日以來已記錄到超過2100次餘震，其中70次居民可感受到搖晃。

印尼 地震 強震

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