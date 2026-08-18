OpenAI推青少年版ChatGPT 高風險對話將通知家長

OpenAI旗下知名聊天機器人ChatGPT今天推出專為青少年打造的新版本，強化安全機制與監管措施。ChatGPT曾被指控促使部分用戶輕生，OpenAI因此遭到批評並面臨法律訴訟。

法新社報導，「青少年版ChatGPT」（ChatGPT forTeens）的設定會自動套用於註冊時標示年齡為13歲至17歲的用戶，以及公司根據使用模式或帳號年齡判定為未成年者的用戶。

青少年版ChatGPT所採用的安全措施，其實大部分已應用於ChatGPT未成年帳號，例如限制關於自我傷害、暴力、飲食失調及露骨性描寫的內容。

OpenAI表示，青少年版ChatGPT也會提出更頻繁的休息提醒、強制暫停使用的「安靜時段」（quiethours），以及用引導式提問取代直接提供答案的學習模式（Study Mode），以協助青少年了解學習內容。

此外，青少年版ChatGPT還會禁止聊天機器人暗示自己對用戶懷抱個人情感，或宣稱自己擁有意識，且語音模式等部分功能會被停用。

家長可以選擇將自己與青少年子女的帳號連結，若系統偵測到涉及自我傷害或輕生等高風險情境的對話，家長將會收到通知。

這些家長通知將由真人審核，聊天紀錄的特定細節也會被移除以保障隱私。

OpenAI推出青少年版ChatGPT之際，正面臨日益增長的法律與監管壓力。

OpenAI現正捲入數起不當致死（wrongful death）訴訟，其中包括16歲青少年芮恩（Adam Raine）父母提出的訴訟；芮恩據稱採用ChatGPT建議的方法自殺。

美國聯邦貿易委員會（FTC）也已針對扮演數位陪伴者角色的人工智慧（AI）聊天機器人展開調查，並聚焦在孩童及青少年可能遭遇的風險方面。

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