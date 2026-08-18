觀光重鎮又搖…西班牙格拉納達規模4.8地震 3人受輕傷

西班牙南部格拉納達市（Granada）附近今天發生規模4.8地震，造成3人輕傷。格拉納達是著名景點阿蘭布拉宮（Alhambra）所在地，前幾天才剛發生規模5的地震。

法新社報導，根據西班牙國家地理局（NationalGeographical Institute）的資訊，這起地震發生在當地時間上午10時38分（格林威治標準時間8時38分）左右，震央位於格拉納達南方約10公里的阿倫丁鎮（Alhendin）。

格拉納達所在地安達魯西亞自治區（Andalusia）最高緊急事務官員山斯（Antonio Sanz）表示，共有3人受到輕傷，其中一名女孩送醫治療。

緊急服務部門則表示，接獲50多起關於裂縫和瓦礫掉落的報案電話。

社群媒體上的影片顯示，瓦礫散落在這座熱門觀光城市的街頭，一些汽車受損。

事發當時，實驗室員工羅培茲（Cristina RuizLopez）正在格拉納達一間超市內。她在社群平台X寫道：「東西全部掉下來，真的很可怕。」

15日凌晨1時過後，格拉納達也曾發生規模5.0地震，許多居民被震醒。上次地震並未傳出人員傷亡，官方推測或許跟當時路上人比較少有關，但部分建築物仍出現損壞情形。

自治區政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno）在X平台發文寫道，「專家指出，該區域可能持續發生地震及餘震」，呼籲民眾務必提高警覺。