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新加坡防詐騙 平台須驗證廣告主、限制陌生聯絡人

中央社／ 新加坡18日綜合外電報導

新加坡今天開始要求通訊服務限制陌生聯絡人，並且規定社群媒體服務須驗證廣告主身分，藉以強化打擊網路詐騙

法新社報導，誘騙外籍人士掉進網路愛情陷阱和加密貨幣投資詐騙一類詐騙園區近年來在東南亞地區激增。

現任內政部第二部長沈穎於去年11月在國會表示，東南亞第2大經濟體新加坡從2020年到去年上半年因詐騙損失逾28億美元（約新台幣893億元）。

新加坡警方今天指出，依據「網路刑事危害法」（Online Criminal Harms Act），新規定針對被認定為「詐騙風險最高」的服務加強管理。

警方表示：「投資詐騙是網路通訊平台上的主要問題。該類型詐騙中，詐騙者會利用被害人不認識的帳號（即陌生聯絡人），向其推銷聲稱高獲利的投資商品。」

WhatsApp、Telegram、WeChat、AppleiMessage、Apple FaceTime、Google Messages及GoogleMeet等7項線上服務如今須在陌生聯絡人將用戶加進群組或頻道前，取得用戶同意。

這些服務也須提醒用戶注意可疑帳號，並且允許用戶將通訊內容靜音、過濾或封鎖。

此外，適用Facebook、Instagram與TikTok的新準則要求平台封鎖疑似詐騙廣告，並且依照政府紀錄驗證廣告主身分，確保以新加坡用戶為對象的金融服務廣告由獲得許可的業者提供。

聲明指出：「2025年，Facebook、Instagram和TikTok約占所有詐騙案的30%，其中僅Facebook就約占18%。」

電子商務服務如Carousell、Facebook Marketplace和Facebook Business，也將被要求強化登入安全防護措施。

這些平台須於明年1月31日前遵守新規定；針對「假冒」新加坡政府的防制措施則須於9月底前就緒。

警方表示，未遵守規定者最高可處100萬新加坡元（約新台幣2497萬元）罰款。

新加坡 詐騙

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