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「打開台灣漫畫之窗」東京登場 鐵窗花化身紙書衣

中央社／ 東京18日專電

「NEW VISIONS－打開台灣漫畫之窗」今天在淳久堂書店池袋本店揭幕，並同步於magmabooks虎之門之丘店及東京堂書店神田神保町店登場。活動精選35部台灣漫畫，並特別將漫畫家南南日創作的主視覺製成限定紙書衣，貼近日本閱讀習慣，讓台漫走進當地讀者日常。

活動由駐日台灣文化中心主辦，開幕式匯聚台日漫畫、出版及書店業界代表，包括日本漫畫家協會理事長里中滿智子、手塚製作公司代表取締役社長松谷孝征，以及講談社、白泉社等12家日本出版社代表。旅日台灣漫畫家高妍，以及甫獲第19屆日本國際漫畫賞銀賞、為本展操刀主視覺的漫畫家南南日出席。

台灣文化中心主任曾鈐龍致詞表示，日本是「漫畫大國」，他從小閱讀「怪醫黑傑克」、「城市獵人」等作品，「日本漫畫一直伴隨著我的成長，也陪伴台灣社會很多人一起成長。」

他指出，近年台灣年輕漫畫家陸續在日本獲獎，作品從原住民族、人權到性別平等等議題，呈現台灣多元社會。這次更進一步將台漫帶進實體書店，讓日本讀者能直接購買，並結合日本特有的紙書衣文化，期待「透過漫畫、透過文化，讓日本與台灣的友好關係更加親近、更加深厚。」

里中滿智子盛讚台灣漫畫「真的非常多元，非常優秀」，長年在日本國際漫畫賞展現高度水準，幾乎每一年都有作品獲獎，並強調「漫畫沒有國境，也不受民族限制」。她過去雖一直希望將優秀台灣作品介紹給日本讀者，但要真正促成在日本出版並不容易，但經過這麼多年，現在終於有愈來愈多台灣作品進入日本市場。她期待漫畫能讓不同國家的讀者理解彼此感受與價值觀。

松谷孝征則引用手塚治虫所言「漫畫和動畫可以跨越國境」，表示政治、經濟往往涉及不同利益，但漫畫可以自由創作、自由閱讀，並透過作品理解對方，是促進不同文化相互理解的重要媒介。

旅日漫畫家高妍的作品「綠之歌」與「間隙」兩度入選日本漫畫排行榜「這本漫畫真厲害！」，「間隙」今年更入圍日本具指標性的手塚治虫文化獎漫畫大獎。

她表示，台灣擁有多元語言、文化、歷史與記憶，「生活在台灣的每一個人，都過著完全不同的人生，所以從中誕生的故事，也非常自由而多元。」

她認為，「打開一本漫畫，也許就能稍微窺見一個與自己完全不同的人的人生。」在網路什麼都能搜尋的時代，實體書店仍能創造「與原本沒有尋找的書相遇」的偶然性。「如果有人偶然拿起一本台灣漫畫，從那裡產生一個認識台灣的小小契機，作為一名台灣人，沒有比這更令我高興的事情。」

本展主視覺由南南日以台灣老屋常見的「鐵窗花」為核心設計。她表示，過去閱讀許多台灣漫畫時，經常能在漫畫家筆下的台灣風景中看到鐵窗花，「大家對台灣的鐵窗花印象非常深刻，所以想藉這個機會，把這樣的台灣印象帶給日本讀者。」

她指出，鐵窗花原本用於防盜，但因屋主及師傅加入巧思，每一扇都有獨特圖案與故事。「每一扇鐵窗花都有自己的形狀、自己的故事；每一本漫畫也都有自己看台灣的方式，以及想留下的故事，也將成為讀者記憶中對台灣的一道道風景。」

主視覺將書本、植栽、人物、貓及台灣山景融入窗格，並藏入代表2026年的「26」字樣，以及「看漫畫」3字，成為特別的小彩蛋。

本展35部作品橫跨歷史、社會議題、旅行、戀愛、性別及奇幻等題材，其中部分已有日文版，部分尚待翻譯出版。現場也提供試閱推介手冊供讀者及出版社索取，期待從閱讀推廣進一步創造出版及授權機會。高妍表示，希望藉此次機會「促成更多優秀作品的日文版代理」。

「NEW VISIONS－打開台灣漫畫之窗」自8月18日起於東京3家書店同步登場，邀請日本讀者從一本漫畫開始，打開一扇認識台灣的窗。

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