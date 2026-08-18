英國女官員酒駕拒搜身拖行警員致殘 法官：極度惡劣…1原因判緩刑

英國利物浦發生1件公務員襲警事件。1名37歲女官員在嚴重酒駕被攔查時，竟拒絕搜身並強行開車拖拽執勤警員，更揮拳攻擊，事件導致1名曾服役阿富汗的退伍老兵警員腿部永久殘疾，且患上嚴重創傷後壓力症（PTSD）。法官在法庭上怒斥被告行為「極度惡劣且差點殺死人」，但考量到涉事女官員需要照顧4名子女，其中有2名為特殊需要子女，最終破例判處監禁28個月、緩刑2年，同時需執行140小時社會服務令、15天預防犯罪課程，並被禁止駕駛三年。

英女官員酒駕 每100毫升呼氣超法定標準近3倍

據《利物浦回聲報》報導，事發於2024年9月14日下午4點，英國1名警員巡邏期間，發現37歲被告駕駛時使用手機並違規掉頭，警員隨即截停車輛檢查，並為其進行酒精濃度測試，結果顯示該名被告每100毫升呼氣中含有90微克酒精，遠超英國法定標準的35微克，超標接近3倍。

被告拒絕搜身並強行開車拖行警員

警員隨即指示被告靠邊停下接受檢查，並調派女警到場搜身，在得知無女警可到場支援後，被告當場狂言「你看，根本沒有女警員，你休想搜我身，你走開，我要走！」，被告隨即啟動引擎並強行踩油門開車。

警員考慮到附近行人路上有行人，為防止釀成更嚴重傷亡，於是伸入車內試圖拔出車匙並抓緊方向盤，涉事女官員見狀並未停車，反而狂甩車身並多次揮拳打向警員，導致警員雙腳離地被掛在車外拖行，身體多處被割傷。警員最終無奈使用胡椒噴霧自衛並逼停車輛。涉事女子在被捕過程中極力反抗，甚至摔倒在地，導致另1名警員的前臂被手銬刮傷。她當時向同行乘客喊道「照顧好我的孩子」，並聲稱自己「只是想回家見小孩」。

受害警員曾是阿富汗戰場的退伍軍人

這名差點慘死車底的警員Simon Ward，曾是服役於阿富汗戰場的退伍軍人，在此次事件中，他的膝蓋與腿部遭受永久創傷，如今需要長期依靠拐杖步行並佩戴膝部支架，更因此患上嚴重的創傷後壓力症（PTSD）。

法官怒斥被告行為極度惡劣 因1原因破例判緩刑

利物浦皇家法院法官在判刑時嚴厲斥責被告的行為極度惡劣，直言：「你的魯莽行為不僅對1名為大家服務的警員造成嚴重且永久性的傷害，你甚至差點殺了他！」。辯方律師在法庭上稱，被告自2020年從百慕達搬到利物浦，是家中唯一有工作的人，若被判即時入獄，其家庭將會陷入絕境。

法官指出，全案唯一讓法庭考慮給予緩刑的原因，是涉事女官員養育4名子女，其中2名孩子有特殊學習或生活需要，「雖然你在那天沒有為孩子著想，但我必須為他們著想，僅憑這1點，我決定給予緩刑」。涉事女官員最終被判處28個月監禁但緩刑2年，同時需執行140小時社會服務令、15天預防犯罪課程，並被禁止駕駛三年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》