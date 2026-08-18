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法國高溫難耐…動物園長頸鹿納涼 飼主替寵物消暑

中央社／ 巴黎18日專電
法國今年熱浪一波又一波，上週巴黎氣溫一度達攝氏38度，巴黎動物園裡的多數動物躲在陰涼處避暑。 法新社
法國今年熱浪一波又一波，上週巴黎氣溫一度達攝氏38度，巴黎動物園裡的多數動物躲在陰涼處避暑。 法新社

法國今年熱浪一波又一波，上週巴黎氣溫一度達攝氏38度。巴黎動物園裡的多數動物躲在陰涼處避暑，街頭寵物狗也靠飼主悉心照料度過酷暑。

法國上週又經歷一波熱浪，法國氣象局（Météo-France）13日一度將本土96省中的80省，劃入高溫橙色警戒範圍，多地氣溫飆破40度。

連日高溫不只讓民眾吃不消，動物同樣得想辦法消暑。中央社實習記者實地走訪巴黎動物園（Parczoologique de Paris），發現多數區域的動物都躲在陰影處休息。

來自德國的家庭遊客站在獅子區前等待，盼能一瞧獅子身影。其中一名家庭成員表示，能在戶外看到的動物多數來自非洲展區，像是習慣溫暖氣候的犀牛。另一名外國遊客蔻希（Sara Kohi）則表示，因為很熱，動物們看起來有些疲倦。

動物園剪票口的工作人員表示，向來最受遊客歡迎的獅子區，因為天氣炎熱，獅子可能更常待在陰涼處休息，因此較難看到牠們的身影。

一名經常與兒子造訪動物園的巴黎人則說，近幾年每到夏天，動物確實更常待在陰涼處休息，就像人類一樣，天氣太熱就不想動。不過他坦言，自己並非動物園工作人員，無法判斷熱浪是否對動物造成影響。

走在巴黎街頭，遛狗的飼主們同樣得想辦法幫愛犬消暑。巴黎人卡琳娜（Karine）說，在大熱天遛狗時，她會隨身攜帶一瓶水讓狗補充水分，也會走走停停、稍微休息，同時盡量挑有陰影的人行道行走，避免狗的腳掌燙傷。

另一名巴黎人席里翁（Cyrian）表示，他會避免在高溫時段遛狗。因家裡沒有冷氣，天氣很熱時，他會在夜間開窗讓涼爽的空氣流入室內，白天則會將窗戶緊閉並拉上窗簾，愛犬則會待在有冰涼磁磚的浴室及廚房休息。

住在鄉下，帶著愛犬來巴黎探望友人的繆莉耶爾（Murielle）則說，狗雖然因為炎熱天氣比較沒有活力，但沒有到很難受的程度。她還說，在有樹林的田間，牠可以自己選擇要待在陰涼處還是曬太陽。

不只動物得適應高溫，來到巴黎的遊客同樣如此。在盧森堡公園（Jardin du Luxembourg），多數遊客選擇待在樹蔭下乘涼。荷蘭度假客凱文（Kevin）說，他知道巴黎更熱，所以特地帶了手持電扇。即便如此，仍有極少數人不畏豔陽，選擇享受日光浴。

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