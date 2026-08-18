烏克蘭退役軍人義肢上舞出新生 盼關注截肢傷兵

聚光燈灑落舞台，一對對男女隨音樂節拍旋轉、跳躍。男舞者動作流暢俐落。若不細看，難以想像他們都是裝上義肢的烏克蘭退役軍人。他們以舞蹈探索身體的可能，也藉慈善舞會為受傷截肢軍人籌款，希望讓更多人看見傷兵漫長的復健之路。

23歲的伊戈爾（Igor）身穿筆挺西裝，與舞伴波莉娜（Polina）跳起探戈。這是他人生第一次跳舞。

「這是我首次跳舞，我從來沒有類似的經歷。」伊戈爾說練舞讓他重新認識自己的體能，「以前我不會去嘗試，因為覺得自己做不到；但現在我試了，便有了更清晰的畫面。」

伊戈爾曾服役於亞速兵團，2023年出任務時遭步槍擊中大腿，最終接受截肢手術。他坦言，失去肢體後一度無法接受自己，「我不喜歡自己變得弱，我無法再做以前可以做的事。」

經歷低潮後，他逐漸用運動填滿生活，「一切便變得容易」。如今站上舞台，他希望告訴其他截肢軍人，失去肢體並不代表要把自己與世界隔絕，而是可以嘗試新的事物。

除了伊戈爾與波莉娜的探戈，舞台上也有夫妻檔跳出調皮的嘻哈舞步。晚會共有10組組合，由退役軍人與專業舞者或伴侶搭檔，經過兩個月排練後登台，以恰恰、探戈、華爾滋等舞種展現各自故事，爭奪最後的桂冠。

負責編舞的知名舞蹈家紹普滕科（Olena Shoptenko），依每名退役軍人的身體狀況量身設計動作。她說，替截肢軍人編舞需要調整舞步，但這些傷兵在兩個月排練中展現無比勇氣與毅力。

「最重要的是兩人在舞台上的默契與情感交流。」紹普滕科說，她很驕傲舞蹈成為「美麗的工具」，不只是娛樂，也能成為籌款、復健及心靈復健的方式。

復健機構「U+ System」舉辦第二屆慈善舞蹈晚會「Brave Hearts」，除舞蹈演出，也舉行慈善拍賣，包括退役軍人葉夫西科夫（Vitalii Yevsikov）畫作、曾4度奪個人世界冠軍及巴黎奧運銅牌的烏克蘭擊劍選手哈爾蘭（Olga Kharlan）簽名劍等。

主辦單位表示，去年首屆晚會籌得600萬格里夫納（約新台幣426萬元），協助60名受傷截肢軍人支付義肢、復健及心理重建費用。今年部分參賽者正是去年受助者，從台下走上舞台，為其他傷兵募款，形成善的循環。

本屆晚會最終籌得近848萬格里夫納（約新台幣603萬元），款項將繼續用於協助受傷及截肢軍人。

俄烏戰事進入第5年，傷兵人數持續增加。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受福斯新聞（Fox News）訪問表示，戰事至今造成約5萬名作戰人員死亡、40萬人受傷。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）今年1月估計，烏軍約50萬人傷亡、俄軍約32萬人死亡，雙方合計傷亡約120萬人。