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15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5名台灣人受傷
韓聯社報導，南韓釜山西區岩南公園附近的知名景點松島海上纜車18日中午發生蜂群攻擊遊客事件，共15人遭蜜蜂螫傷，其中5人為台灣遊客。當地消防局已出動處理並將現場封鎖。
報導說，這些外國遊客是在釜山乘坐松島海上纜車時遭黃蜂螫傷，被螫傷的15人分別為2名嬰孩、3名兒童及10名成年人；其中11人送往醫院治療，除台灣遊客外，還有5名中國大陸旅客及1名泰國旅客。
1名消防單位官員說，蜜蜂攻擊原因不明，而消防單位已移除並燒毀公園內一棵樹上直徑約40公分的黃蜂巢。
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