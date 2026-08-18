快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5名台灣人受傷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
釜山知名景點松島海上纜車18日傳出遊客遭群蜂攻擊，15人遭到螫傷。取自釜山消防災難本部
釜山知名景點松島海上纜車18日傳出遊客遭群蜂攻擊，15人遭到螫傷。取自釜山消防災難本部

韓聯社報導，南韓釜山西區岩南公園附近的知名景點松島海上纜車18日中午發生蜂群攻擊遊客事件，共15人遭蜜蜂螫傷，其中5人為台灣遊客。當地消防局已出動處理並將現場封鎖。

報導說，這些外國遊客是在釜山乘坐松島海上纜車時遭黃蜂螫傷，被螫傷的15人分別為2名嬰孩、3名兒童及10名成年人；其中11人送往醫院治療，除台灣遊客外，還有5名中國大陸旅客及1名泰國旅客。

1名消防單位官員說，蜜蜂攻擊原因不明，而消防單位已移除並燒毀公園內一棵樹上直徑約40公分的黃蜂巢。

南韓 釜山 纜車 台灣人 蜜蜂

延伸閱讀

欺負老闆聽不懂？大陸網紅赴韓拍片「笑臉用中文狂酸難吃」 遭轟丟臉

影／菲律賓校園槍擊2死9傷！學生帶2把槍進校 犯案還全程拍攝

美國遊客西西里島火山健行 闖禁區遭雷擊身亡

陸客大減56%…日本觀光依舊熱門！台、韓、歐美旅客填補缺口

相關新聞

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5名台灣人受傷

韓聯社報導，南韓釜山西區岩南公園附近的知名景點松島海上纜車18日中午發生蜂群攻擊遊客事件，共15人遭蜜蜂螫傷，其中5人為台灣遊客。當地消防局已出動處理並將現場封鎖。

印尼獨立81周年！雅加達各地歡度國慶 舉辦傳統爬油竿、大型演唱會

印尼17日迎來第81週年獨立紀念日，首都雅加達各地從白天到夜間舉行慶...

日本熊本強震滿3週 八代港重新開放大船進港

日本熊本縣上月底發生強震過後，到今天滿3週。目前已知熊本縣內有39人罹難，當地仍有3000多人持續避難。熊本最大的貿易港...

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

韓國「光州雙年展」台灣館強迫改名事件：新的「光州模式」詛咒？國際藝術場合中，台灣仍被迫隱身

泰國校園槍擊後學校加強演練 持槍模擬情境建應變能力

泰國7日發生校園槍擊案後，校園安全受關注。曼谷一所中學今天舉行槍擊事件應變演練，警方喬裝成嫌犯持槍進入校園，隨後大批警力...

印尼強震 醫師靠手電筒為39歲早產婦奇蹟接生

印尼東部最近遭規模7.7強震侵襲，在房屋、建築物和橋梁震毀之際，當地39歲孕婦瑪莉亞緊急接受手術，醫生在停電及醫院劇烈搖晃下，靠手電筒完成接生，最後她順利產下提早兩個月出生的女嬰。另外，印尼氣象、氣候與地球物理局表示，截至17日共記錄到1598次餘震，預計餘震活動將在未來兩至三周內逐漸減弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。