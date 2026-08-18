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無戶籍也能投票 柏林首推無家者行動服務

中央社／ 柏林18日專電

德國柏林9月將舉行邦議會選舉，當地選務機關與社福組織合作，首度走進無家者日間服務中心，協助無固定住所的選民登記並辦理郵寄投票，降低其參與投票門檻。

柏林9月20日將舉行邦議會選舉，一般柏林公民只要符合投票資格，便會依戶籍地址自動收到投票通知，上面載明所屬投票所等資訊。

然而，沒有固定住所的無家者因無戶籍地址，無法像一般居民一樣收到投票通知，必須主動向柏林選務機關申請列入選民名冊。

柏林市府近日發布投票指南說明，根據柏林選舉法，沒有戶籍地址的選民，可依近日的「實際停留地」認定住所，並在當地的投票所投票。

無家者只要具德國國籍、年滿16歲，並能證明選舉前3個月主要生活在柏林，即符合投票資格。由於沒有戶籍資料可供查核，申請人須提交宣誓聲明，證明自己符合投票資格。

柏林目前有數千人露宿街頭，另有數萬人住在無家者安置機構，或暫時借住親友家中。根據德國聯邦無家者援助工作協會，不少人不清楚須完成哪些程序才能投票。

協會指出，邦政府與地方政府的政策直接影響無家者的生活處境，因此讓無家者也能投下自己的一票格外重要。

為降低無家者參與投票門檻，柏林班柯（Pankow）區選務局更進一步推出試辦計畫，與德國新教社福組織Diakonie合作，由選務人員直接前往無家者日間服務中心，協助登記選民名冊，符合資格者也可現場辦理郵寄投票。

班柯區選務局負責人阿布瑞克特（Marc Albrecht）告訴柏林日報（BZ），「我們希望能把選務服務帶到有投票需求的人身邊。」他強調，選務服務雖主動走近無家者，相關法律規定仍維持不變。

Diakonie負責人舍恩（Ursula Schoen）則表示，「投票權不取決於一個人有沒有住所」，即使身處艱困生活環境，也必須確保民眾在實務上有機會參與投票。

此外，為讓投票資訊更易理解，柏林市府也以「簡易德文」提供相關資訊，並透過由無家可歸者販售的街報刊登投票呼籲、發布宣傳影片，希望讓更多無固定住所的人，了解如何行使投票權。

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