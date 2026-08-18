印尼獨立81周年！雅加達各地歡度國慶 舉辦傳統爬油竿、大型演唱會

印尼17日迎來第81週年獨立紀念日，首都雅加達各地從白天到夜間舉行慶祝活動，有傳統爬油竿競賽，也有大型演唱會、光雕及無人機表演，呈現不同形式的國慶慶典。

位於雅加達北部、臨爪哇海的安科爾（Ancol）休閒園區由雅加達省政府管理，為慶祝國慶，園區昨天舉辦傳統爬油竿競賽，印尼民眾只要購買園區門票即可免費報名，組隊挑戰塗滿潤滑油的高竿，爭取懸掛在頂端的獎品。

爬油竿源自荷蘭殖民時期，當時曾作為慶典活動中的娛樂項目。印尼獨立後，這項活動逐漸融入國慶慶祝，參賽者必須分工合作攀爬高竿、取得獎品，也讓團隊合作、共同分享成果成為活動特色。

參賽者拉斯迪（Rasdi）告訴中央社，他所屬隊伍表現不錯，最後贏得4輛腳踏車。他感謝安科爾休閒園區舉辦這次活動，也祝福一切順利進行。

另一名參賽者陶菲克（Taufiq）說，很高興能參加這次國慶活動，並特別以一句「Indonesia Merdeka」（印尼獨立）表達對國慶的祝福。

雅加達各地也在夜間舉行國慶活動，其中以市中心國家紀念塔（Monas）周邊的慶祝活動規模最大，吸引數百萬人到場。印尼政府在此舉行「Malam Merdeka」（獨立之夜）系列活動，包括大型演唱會、光雕投影及無人機表演，讓國慶慶祝延續至夜間。

來自沙烏地阿拉伯的沙爾曼（Salman）與妻子林佳（Lingga）一同到國家紀念塔周邊參加慶祝活動。沙爾曼告訴中央社，他特地前來感受印尼獨立紀念日的氣氛，對現場活動感到開心又驚艷，也稱讚演唱會精彩，以及當地人的友善與熱情，直說「真的很喜歡這裡」。

林佳也說，現場洋溢歡慶氣氛，祝福印尼未來更加繁榮、強盛與獨立。