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日本熊本強震滿3週 八代港重新開放大船進港

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本熊本縣上月底發生強震過後，到今天滿3週。 歐新社
日本熊本縣上月底發生強震過後，到今天滿3週。 歐新社

日本熊本縣上月底發生強震過後，到今天滿3週。目前已知熊本縣內有39人罹難，當地仍有3000多人持續避難。熊本最大的貿易港口八代港經過局部修復後，已重新開放大船進港。

日本放送協會（NHK）報導，這起規模7.1強震發生於7月28日，當時觀測到最大震度7。縣府表示，截至8月17日下午2時，包含待確認的案例在內，有39人死亡，共有3萬1951棟住宅受損。

熊本縣知事木村敬今天上午訪問首相官邸，就熊本地震向日相高市早苗陳情，要求中央提供財政等支援。高市則表示，會仔細地因應地方要求，迅速彙整支援方案。

目前除了有3053人還在縣內70處避難所避難，仍有許多災民繼續棲身於受損的住家或車內。由於官方難以掌握避難所以外的災民，有人擔憂若未提供必要的支援，可能會使災民面臨健康狀況惡化。

加上災區連日出現30度以上高溫，如何防止因避難生活壓力增加，造成身體惡化的「災害關聯死」也成為災區的課題。

熊本縣內的八代港為出口木材，進口塗料、化學藥品等商品的貿易樞紐。因為這次強震，八代港堤防龜裂、港口土壤液化而出現落差、裂縫等，因此在強震後無法開放貨船停靠。

不過，經過日本政府國土交通省調查過後，已確認局部堤防的安全性，進而宣佈重新開放大型貨船入港。而裝卸貨櫃的堤防還待維修，目前尚未確認重啟時間。

國交省熊本港灣與機場整備事務所所長佐藤鐵志表示，「地震發生後，八代港的物流隨即停擺。這座港口支撐著地區經濟與產業，這次重啟具有重大意義」。

另外，熊本勞動局在縣內22處成立窗口，供勞工與業主洽詢。7月30日到8月13日之間，約有1300人次洽詢。詢問度最高的是失業民眾詢問「如何領取失業救濟金」等勞工保險的事宜。其次是業主詢問「因為受災被迫停工，是否有提供給員工的停工津貼」。

熊本 日本 強震

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