泰國校園槍擊後學校加強演練 持槍模擬情境建應變能力

泰國7日發生校園槍擊案後，校園安全受關注。曼谷一所中學今天舉行槍擊事件應變演練，警方喬裝成嫌犯持槍進入校園，隨後大批警力攻堅，演練相當逼真。校方強調，盼透過反覆演練建立臨場決策能力，以降低危機時的恐慌。

持槍警員模擬槍手從校門口進入校園，朝空中鳴槍後，一路走到教學大樓內的教室，持續開槍並逐一敲擊教室門窗，躲在走廊的副校長則隨即拿起手機報警，隨後警方攻堅，制伏嫌犯。

曼谷北郊邦肯區（Bang Khen）的拉達那哥欣紀念邦肯中學（Rattanakosin Somphot Bang Khen School）今天上午舉行校園槍擊演練活動，由當地警員帶領師生進行訓練，模擬校園內發生槍擊的危機情境。

警方表示，遇到威脅時的自保原則為「跑、躲藏、反擊」（Run, Hide, Fight），演練目的是增加師生在危急情況下的生存機會，並將傷亡降到最低。

賽邁警察局桑察中校（Sanchai Kheereerat）告訴中央社，逃離是每個人都需要學習的技能，「這是一種準備措施，若遇到真實情況才能應對，同時也是為了學生和學校教職員的安全」。

校方表示，舉辦演練的主要目的，是培養學生與教師面對突發事件時的決策能力，包括學會觀察周遭環境、保持冷靜及判斷如何應對。

副校長蒂帕婉（Thippawan Chunmo）說：「減少恐慌，透過頻繁的演練，習慣面對這樣的情況，同時也建立資訊傳遞系統，意即事件發生時，能夠與當地的警察局協調資訊。」

除了應變程序，學校也從硬體面強化安全措施，包括教室門鎖及自動上鎖機制等，希望在危機發生時限制歹徒進入教室。

舉行演練時，學生聽到警報聲後隨即鎖上教室門，並以桌椅擋住門窗，接著躲在教室角落等待校方指示。確認嫌犯遭警方制伏後，師生快速離開教室，另有部分學生模擬中槍受傷情況，由老師和其他學生協助後送醫。

由於演練場景相當逼真，校園裡槍聲大作，有學生尖叫，還有學生眼眶泛淚，氣氛一度緊張。

蒂帕婉向中央社補充說，類似的演練不僅限於槍擊事件，平時校方還會舉行消防演練或地震演練。

泰國暖武里府（Nonthaburi）帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin Nonthaburi School）7日發生槍擊案，釀9人喪生，其中包括14歲槍手，是泰國自2022年以來最嚴重的大規模槍擊案。

槍擊案發生後，泰國全國各校陸續展開類似演練，顯示校園安全演練正從火災、地震等傳統災害，擴大到人為暴力事件。