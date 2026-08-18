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美國遊客西西里島火山健行 闖禁區遭雷擊身亡

中央社／ 羅馬17日綜合外電報導
埃特納火山噴發。美聯社
埃特納火山噴發。美聯社

義大利消防官員今天向法新社透露，一名美國籍男子在西西里島（Sicily）的埃特納火山（Mount Etna）遭雷擊身亡。

消防部門發言人表示，義大利媒體報導這名男子為來自德州的30多歲遊客，他於昨天遭雷擊後，由消防直升機空運送往卡塔尼亞（Catania）的一所醫院，但抵達醫院時已被宣告不治。

媒體報導指出，這名男子遭遇暴風雨時，正在火山的禁區內健行。

海拔3324公尺的埃特納火山是歐洲最高且噴發頻繁的活火山。

埃特納火山連日來持續噴出火山灰和熔岩，吸引大批渴望近距離觀看壯觀熔岩流的遊客，也迫使鄰近的卡塔尼亞機場關閉；這座機場是遊客前往西西里島的重要門戶。

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