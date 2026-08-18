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緬甸仰光爆霍亂疫情 500人腹瀉住院149例確診

中央社／ 緬甸仰光17日綜合外電報導
緬甸最大城市仰光（Yangon）已有500人因嚴重腹瀉住院。 示意圖／ingimage
緬甸最大城市仰光（Yangon）已有500人因嚴重腹瀉住院。 示意圖／ingimage

緬甸仰光省官員今天表示，緬甸最大城市仰光（Yangon）已有500人因嚴重腹瀉住院，當中近150人確診感染霍亂

法新社報導，仰光省社會事務部長說，自本月9日以來已有500人因腹瀉住院。這是緬甸官方首度證實這起事件涉及霍亂。腹瀉是霍亂主要症狀。

他向仰光省議會報告說，霍亂快篩結果顯示有149例呈陽性反應。

他還說，其中9例已由國家衛生實驗室（NationalHealth Laboratory）正式確認為霍亂弧菌感染。

這位部長說，本月13日有100多名患者住院，但後來新增病例減少。

一名92歲患者因腹瀉住院後過世，但緬甸國營報紙「緬甸環球新光報」16日引述部分官員說法報導，這名老翁是因原有的心肺疾病不治。這些官員還說，衛生人員正在「受影響地區進行流行病學監測和疫情控制措施」。

緬甸 霍亂 仰光

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