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緬甸仰光爆霍亂疫情 500人腹瀉住院149例確診
緬甸仰光省官員今天表示，緬甸最大城市仰光（Yangon）已有500人因嚴重腹瀉住院，當中近150人確診感染霍亂。
法新社報導，仰光省社會事務部長說，自本月9日以來已有500人因腹瀉住院。這是緬甸官方首度證實這起事件涉及霍亂。腹瀉是霍亂主要症狀。
他向仰光省議會報告說，霍亂快篩結果顯示有149例呈陽性反應。
他還說，其中9例已由國家衛生實驗室（NationalHealth Laboratory）正式確認為霍亂弧菌感染。
這位部長說，本月13日有100多名患者住院，但後來新增病例減少。
一名92歲患者因腹瀉住院後過世，但緬甸國營報紙「緬甸環球新光報」16日引述部分官員說法報導，這名老翁是因原有的心肺疾病不治。這些官員還說，衛生人員正在「受影響地區進行流行病學監測和疫情控制措施」。
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