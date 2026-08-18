日本千葉縣豪雨增至13死 約2700輛泡水車成路障、醫院也是受災戶

日本千葉縣上週受到暖濕空氣等影響，豪雨成災。警方表示，昨天尋獲3具男性遺體，截至昨晚，這場豪雨的死亡人數增至13人。目前已知約2700輛車，因豪雨被棄置於路上。

朝日電視台報導，縣府與警方等單位表示，昨天在若葉區與市原市分別尋獲兩具與一具身分待確認的男性遺體，其中市原市有一輛泡水車的車主下落不明，警消正在搜索車主。

受到豪雨影響，目前已知至少約2700輛車因為泡水而拋錨，並被棄置於路上。千葉縣政府與千葉市政府指出，許多車輛沉在淹水的道路，拋錨車輛如今仍在道路上。而且還有一些地區尚未掌握數量，泡水車的實際數量可能還會更多。

市府已經在這些泡水車上貼上螢光膠帶等標示，以避免發生事故，並已經把500輛車移到路肩。

另外，共有約2000棟房屋淹水。

交通部分，由於JR外房線鐵軌下方的道碴流失，譽田站到本納站區間的列車目前停駛。JR東日本公司正在搶修，力拚JR外房線於本月24日全線復駛。

關於安置災民，千葉縣政府表示，將提供總計60棟縣營住宅給災民居住，並從昨天開始受理登記。災民原則上可以居住6個月，最長能住1年，且免付租金、押金、停車費，不過水電瓦斯費、公共管理費則由住戶負擔。住宅內部則備有瓦斯爐、冰箱等家電。

另外，有醫院也成為這次豪雨的受災戶。千葉大學醫學院附屬醫院表示，受到豪雨衝擊，地下室的排水處理設備泡水而故障。

這也導致沒辦法清洗手術用的器具以及殺菌，今天只有部分手術能進行，而明天所有的手術則全部暫停，不過仍開放一般診療。

日本千葉縣豪雨成災。 路透