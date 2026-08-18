快訊

Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

塔利班重返五週年！歐洲國家面臨遣返阿富汗難民的棘手問題

聽新聞
0:00 / 0:00

日本千葉縣豪雨增至13死 約2700輛泡水車成路障、醫院也是受災戶

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本千葉縣豪雨成災。 法新社
日本千葉縣豪雨成災。 法新社

日本千葉縣上週受到暖濕空氣等影響，豪雨成災。警方表示，昨天尋獲3具男性遺體，截至昨晚，這場豪雨的死亡人數增至13人。目前已知約2700輛車，因豪雨被棄置於路上。

朝日電視台報導，縣府與警方等單位表示，昨天在若葉區與市原市分別尋獲兩具與一具身分待確認的男性遺體，其中市原市有一輛泡水車的車主下落不明，警消正在搜索車主。

受到豪雨影響，目前已知至少約2700輛車因為泡水而拋錨，並被棄置於路上。千葉縣政府與千葉市政府指出，許多車輛沉在淹水的道路，拋錨車輛如今仍在道路上。而且還有一些地區尚未掌握數量，泡水車的實際數量可能還會更多。

市府已經在這些泡水車上貼上螢光膠帶等標示，以避免發生事故，並已經把500輛車移到路肩。

另外，共有約2000棟房屋淹水。

交通部分，由於JR外房線鐵軌下方的道碴流失，譽田站到本納站區間的列車目前停駛。JR東日本公司正在搶修，力拚JR外房線於本月24日全線復駛。

關於安置災民，千葉縣政府表示，將提供總計60棟縣營住宅給災民居住，並從昨天開始受理登記。災民原則上可以居住6個月，最長能住1年，且免付租金、押金、停車費，不過水電瓦斯費、公共管理費則由住戶負擔。住宅內部則備有瓦斯爐、冰箱等家電。

另外，有醫院也成為這次豪雨的受災戶。千葉大學醫學院附屬醫院表示，受到豪雨衝擊，地下室的排水處理設備泡水而故障。

這也導致沒辦法清洗手術用的器具以及殺菌，今天只有部分手術能進行，而明天所有的手術則全部暫停，不過仍開放一般診療。

日本千葉縣豪雨成災。 路透
日本千葉縣豪雨成災。 路透

日本千葉縣豪雨成災。 路透
日本千葉縣豪雨成災。 路透

豪雨

延伸閱讀

半天就降一個月3倍雨量…千葉豪雨成災釀9死！專家籲加強防備「都市型水患」

韓國南部豪雨成災 土石崩塌掩埋民宅釀1死3傷

嘉義檜意森活村前轎車撞車後四輪朝天 75歲女駕駛送醫

颶風拉拉威力減弱遠離夏威夷 全州仍逾18萬戶停電

相關新聞

日本千葉縣豪雨增至13死 約2700輛泡水車成路障、醫院也是受災戶

日本千葉縣上週受到暖濕空氣等影響，豪雨成災。警方表示，昨天尋獲3具男性遺體，截至昨晚，這場豪雨的死亡人數增至13人。目前...

無業男超商偷咖啡！逃跑出拳變重罪 被逮喊冤：只是把手甩開

綜合日媒報導，北海道札幌市日前發生一起原本為超商竊案，但後來轉變成強盜案件的新聞。一名45歲無業男子涉嫌在清晨前往超商，偷竊一罐罐裝咖啡後逃逸時，遭店員與見義勇為的顧客合力壓制時動手施暴，警方獲報趕抵現場後，依涉嫌重大之「事後強盜罪」將該名男子逮捕歸案。

日本Meta防青少年輕生 搜關鍵字將通知家長

Meta公司在日本的法人17日宣布，已在本月14日於日本國內導入防止青少年自殺的新功能，若13歲到17歲的用戶在社群媒體...

緬甸仰光爆霍亂疫情 500人腹瀉住院149例確診

緬甸仰光省官員今天表示，緬甸最大城市仰光（Yangon）已有500人因嚴重腹瀉住院，當中近150人確診感染霍亂

從印度越南到南韓紐約 越熱越要喝熱湯的平衡養生之道

在印度孟買，上班族聚集在餐車旁，看著老闆將滾燙的燉羊蹄湯（paya）舀進碗裡，熱氣蒸騰，融入原本就潮濕悶熱的空氣中。在越南河內，人們在正午頂著烈日，弓著身體坐在板凳上，大口吸溜著燙口的河粉。外面熱得像火爐，但似乎沒人在意。 在攝氏近38度的熱天喝一碗滾燙的湯，對沒這習慣的人來說，簡直像受刑。但在南亞、東南亞、加勒比海、部分非洲與中東地區，夏天吃熱食是最美味的降溫方式。

哥倫比亞強震部長度假挨轟 天后夏奇拉災區送暖

哥倫比亞10日強震造成近300人死亡、數千人無家可歸。不過新任住房部長被拍到在海濱度假，在野黨嚴詞痛批。另一方面，哥國流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。