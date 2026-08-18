銀髮族高溫風險遭低估 暖化牽動氣候移民挑戰

根據今天刊登的美國模擬研究，氣候變遷助長氣溫升高，對年長者健康構成的威脅遠被低估。研究發現，60歲以上民眾暴露在遠低於過去認知的氣溫下就可能面臨健康危害。

綜合「衛報」（The Guardian）和法新社報導，根據「刺胳針行星健康」（Lancet Planetary Health）刊登的研究，隨著全球持續暖化，極端高溫持續時間愈來愈長且發生頻率增加，年長者將首當其衝。

熱浪將導致全球各年齡層面臨「不可代償性熱壓力」人數大幅增加。不可代償性熱壓力是指身體無法透過自身散熱維持熱平衡，因而面臨嚴重健康危害，包括死亡，

這項由美國加州史丹佛大學（Stanford University）健康領域學者主導的研究說：「我們研究結果顯示，若將不同年齡層的脆弱程度納入考量，無法忍受的高溫將在更大範圍、持續更長時間出現，影響人數也將遠超過以往認知。」

年長者已知更容易受到極端高溫影響。他們的排汗量較少，且心臟在高溫下負擔加重、血管擴張能力下降，身體較難散熱。

然而，過去的研究並未明確區分15至39歲年輕族群、40至59歲中年族群以及60歲以上年長者面臨的風險差異。原因在於這些研究把年輕族群維持身體熱平衡的臨界值套用到所有年齡層，因此容易忽略年長族群面臨較高的風險，例如心臟病發作。

因此，研究人員採用美國近期進行的「濕球溫度」實驗新數據，這些實驗測試60歲以上長者對較高溫度及濕度的耐受程度。

全球氣溫持續升高，加上預計到了2050年全球60歲以上人口將翻倍至21億人，意味著這個年齡層將有更多人受到高溫相關健康問題影響，尤其是貧窮率高、不易取得降溫設備的國家面臨最大威脅，包括印度、巴基斯坦、孟加拉、緬甸及尼日。

研究說：「隨著全球暖化，所有年齡層出現不可代償性熱壓力的情況都將日益普遍，年長者面臨的頻率與範圍預計都將遠高於年輕族群。」

英國斯旺西大學（Swansea University）研究高溫對人體健康及相關不平等影響的專家威廉斯（SimonWilliams）表示：「這是一項非常重要的研究，研究結果顯示，未來幾年熱浪與極端高溫暴露將成為人類健康日益嚴峻的威脅。尤其研究顯示，熱浪對健康衝擊程度不同，年長者尤其易受影響。」

他還說，研究顯示，全球升溫幅度只要比工業革命前水準高攝氏1.5度，年長者就可能面臨「有害且可能致命的熱壓力」；年輕族群的門檻則是升溫攝氏4度。

研究指出，全球氣溫每升高攝氏1度，每年約增加10億人暴露於至少180小時的不可代償性熱壓力。這項負擔對年長者的影響尤其嚴重。

研究人員估計，如果全球升溫幅度比工業革命前水準高攝氏1.5度，全球22%的60歲以上人口每年至少有1個月會暴露於不安全高溫。

研究作者表示，如果暖化持續加劇，熱帶和亞熱帶部分地區可能變得不適合居住，對年長族群尤其不利。

研究警告：「這些結果顯示，身體無法代償的高溫可能日益推動境內流離失所與跨境氣候移民，帶來新的政策及人道挑戰。」

為避免這些嚴峻情境，研究人員呼籲全球削減造成地球暖化的溫室氣體排放，並且在制定未來高溫應對計畫時，應優先考量易受影響的年長族群。