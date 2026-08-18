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夢想打職業高球…19歲日男進球星父公司1年身亡 確認職場霸凌家屬求償

聯合新聞網／ 綜合報導
福島縣一名在高爾夫球場工作的19歲男性，於2022年6月在員工宿舍自戕身亡，2025年3月確認為職災。 圖／Pakutaso
福島縣一名在高爾夫球場工作的19歲男性，於2022年6月在員工宿舍自戕身亡，2025年3月確認為職災。 圖／Pakutaso

據日媒「朝日新聞」報導，一名曾代表福島縣參加體育大會的19歲男性，在高中畢業後為考取職業高爾夫選手資格，於2021年進入知名球星石川遼父親擔任社長的「棚倉開發」高爾夫球場擔任研修生，白天負責撿球與球僮工作、賽後練球。不料入職僅一年，便於2022年6月在員工宿舍自戕身亡。

根據日本白河市勞動基準監督署調查顯示，死者生前長期遭受主管與前輩嚴重霸凌。主管不僅在業務日誌上批註「少撒嬌」等字眼，還動輒進行長達一小時以上的威嚇式責罵，甚至以「笨蛋」、「不用來上班了」等話語辱罵與排擠。勞基署認定這些言行已構成「否定人格」，加上高強度的職業選手訓練和封閉的宿舍生活，當事人無法抵抗，於2025年3月正式認定為職災

針對此案，日本前特搜部主任檢察官前田恒彥補充分析，該事件早在2024年5月就曾被《週刊文春》踢爆家屬的痛心控訴，但球場方始終以「無可奉告」消極回應。如今家屬正式向福島地院提出賠償訴訟，勞基署的職災認定將成為家屬向法院立證求償的關鍵。

精神科專科醫師片上徹也則從醫學角度強調，絕不能以「受不了辭職就好」或「個人抗壓性差」來檢討受害者。他指出，長期遭受嚴厲斥責與高壓勞動會導致憂鬱與嚴重的「認知狹窄」，使當事人徹底失去「離職」或「求助」的判斷能力，許多精神障礙患者更是在發病短短一個月內便走上絕路，這是職場必須正視的嚴重問題。

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