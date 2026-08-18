哥倫比亞強震部長度假挨轟 天后夏奇拉災區送暖

哥倫比亞10日強震造成近300人死亡、數千人無家可歸。不過新任住房部長被拍到在海濱度假，在野黨嚴詞痛批。另一方面，哥國流行天后夏奇拉今天前進災區，矢言重建損毀學校。

法新社報導，哥倫比亞近半世紀以來威力最強的地震，在西部造成近300人死亡，時值極右派總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）上任後3天。

週末期間，網路流傳住房部長貝爾川（Jaime AndresBeltran）在加勒比海城市聖馬塔（Santa Marta）海灘悠閒度假的影像。

在野的左派陣營表示將對貝爾川提出不信任案，理由是百廢待舉之際，竟請假出遊。

這場地震摧毀近2萬7000戶房屋，許多倖存者如今只能露宿空地、床墊或睡在臨時搭建的床鋪。

貝爾川今天試圖淡化批評，他在X平台發文表示，自己「並非度假」，只是與「好幾天沒見面的妻子、孩子相處幾小時」，已經「立刻」重返工作崗位。

震災過後1週，瓦礫堆下尋獲生還者的希望日益渺茫。外界焦點轉向卡利（Cali）、皮瑞拉（Pereira）等重災區，嚴峻的人道危機讓這些城市成為露天難民營。

哥倫比亞裔流行天后夏奇拉（Shakira）今天抵達震央所在的喬可省（Choco）。她在美國富豪巴菲特（Howard Buffett）陪同下，走訪損毀的40所學校部分校舍，行經之處皆是破損的課桌椅與窗戶，還有倒塌的牆壁。

夏奇拉矢言重建10所學校，並表示已籌得100萬美元首筆捐款。她說：「歷史欠喬可省一筆債。這裡長期自生自滅，發展一直非常困難，但我們知道這是可能的。」

這場地震對政壇新人艾思普雷雅而言，堪稱震撼教育。上週他走訪災區，宣布為失去家園的家庭提供租金補貼。他同時也籲請盟友美國總統川普，暫停對哥國商品課徵關稅以提振經濟。

艾思普雷雅昨天在震央附近災區視察時，自裝甲車上發送印有競選口號「為祖國堅定不移」字樣的足球，不過此舉招致批評。

批評者指控這名極右派人物，藉這場災難宣傳自己的政治品牌，並使倖存者的需求顯得無足輕重。支持者則為這項舉動辯護，認為此舉是對災民正面的鼓勵。