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打工拿萬用鑰匙偷信用卡！慶應女大生盜刷買化妝品 喊一時衝動被打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本名校慶應大學女學生，涉嫌竊取置物櫃中的信用卡盜刷。示意圖，與文中人物無關。 圖／AI生成
日本名校慶應大學女學生，涉嫌竊取置物櫃中的信用卡盜刷。示意圖，與文中人物無關。 圖／AI生成

據日媒TBS NEWS報導，日本警方近期偵破一起名校大學生涉嫌竊盜與盜刷的社會案件。就讀日本頂尖私立名校「慶應義塾大學」四年級的22歲女大生新澤Karen（新沢かれん），因涉嫌監守自盜顧客信用卡並盜刷購買化妝品，遭警視廳依竊盜及詐欺罪嫌逮捕。

此事件起於今年4月，新澤嫌犯在東京一家運動健身中心擔任接待櫃檯人員。她利用職務之便，從位於2樓的櫃檯取走「員工皆能隨意使用」的更衣室萬用鑰匙，打開一名50多歲女性會員上鎖的置物櫃，竊取皮夾內的信用卡。之後，她使用此張卡片購買了2件價值約1萬4千日圓（約台幣2,800元）的化妝品。

被移送偵訊時，新澤嫌犯僅部分認罪並避重就輕，辯稱：「卡片是在更衣室撿到的，因為很想要化妝品，一時衝動才拿去刷。」但是，依警視廳調查發現，新澤疑似以相同手法竊取多名顧客的信用卡，累計盜刷金額恐高達100萬日圓（約新台幣20萬元）。更有其他受害會員出面證實，自己每次去運動時，置物櫃都有確實上鎖，但皮夾內的現金卻會莫名短少，顯示恐有多位會員受害。

日網友指出，若警方掌握的其餘犯罪屬實，代表新澤是長期、多次且有計畫犯案，「一時衝動」的說詞根本不攻自破，說謊只會讓自己面臨詐欺與竊盜兩罪併罰。對慶應的名校印象，也有日本網友表示，「慶應如果不是從幼稚園就進去，其實也和普通地方的私立大學差不多。」且許多網友感嘆，服刑有期滿的一天，但「本名、長相、慶應大學學生」已被公開，將跟隨一輩子，未來求職、結婚只要搜尋名字就無所遁形，為了這些金額斷送整個人生，付出的代價遠比偷來的東西要慘重許多。

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