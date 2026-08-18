無業男超商偷咖啡！逃跑出拳變重罪 被逮喊冤：只是把手甩開

綜合日媒報導，北海道札幌市日前發生一起原本為超商竊案，但後來轉變成強盜案件的新聞。一名45歲無業男子涉嫌在清晨前往超商，偷竊一罐罐裝咖啡後逃逸時，遭店員與見義勇為的顧客合力壓制時動手施暴，警方獲報趕抵現場後，依涉嫌重大之「事後強盜罪」將該名男子逮捕歸案。

這起事件發生於8月17日清晨5點40分左右，地點位於札幌市南區真駒內本町7丁目的便利商店。該名男子拿取貨架上一罐咖啡後，未經結帳便拔腿狂奔，店員見狀隨即呼救追趕。當時在店內消費的一名男性上班族見狀挺身而出，立刻協助追捕並在店外成功攔截壓制嫌犯。

不料嫌犯為求脫身激烈反抗，甚至出拳重擊該名上班族的胸口，所幸遭襲擊的上班族並未受傷。店家與現場相關人士立即撥打110報案，獲報趕抵的北海道警南署員警隨即將嫌犯上銬逮捕。原本是單純的偷竊罪，因嫌犯為脫逃而對他人施暴，在法律上已直接構成刑責嚴重的「事後強盜」罪嫌。此罪相當於台灣刑法中的「準強盜罪」，因當場對被害人施加暴力或脅迫。

面對警方偵訊，該名男子僅部分認罪，辯稱：「偷咖啡逃跑是事實，但我當時只是想把對方的手甩開才不小心揮到，絕對沒有動手打人。」目前日本警方正針對其犯案動機與詳細事發經過展開深入調查。