恐怖撞人男！墨西哥老翁遭陌生男故意肩撞跌入馬路 慘遭大貨車輾斃

墨西哥新萊昂州蒙特雷市（Monterrey）發生一起街頭死亡事件。一名65歲老翁在人行道行走時，突然遭迎面而來的陌生男子故意用肩膀猛烈撞擊，老翁瞬間失去平衡跌入馬路，此時正好有一輛大貨車經過，老翁不幸被捲入車底，當場傷重身亡。

警方隨後鎖定涉案男子並將他逮捕，還在其身上搜出數包疑似大麻的乾燥綠色植物。案件進入司法程序後，辯護律師曾請求法官將罪名由「故意殺人」改為「過失致死」，但法官檢視監視器畫面後，認定男子的撞人行為具有故意性，因此駁回辯方請求，維持相關殺人罪名起訴。

老翁遭迎面路人狠撞 失去平衡跌入馬路

據媒體綜合報導，事發地點位於蒙特雷市中心的繁忙路段。從網路流傳的監視器畫面可以看到，一名身穿白色短袖上衣的男子，與一名身穿黑色格紋上衣的老翁迎面而行。

老翁看到前方有人後，還特地往右側閃避，沒想到白衣男子竟突然用肩膀猛烈撞向老翁，導致老翁當場失去平衡，整個人跌入馬路。

當時一輛大貨車正好駛經該處，老翁隨即被捲入車底。畫面顯示，事故發生瞬間，白衣男子疑似一度伸手想將老翁拉回，但已經來不及，之後便逃離現場。救護人員抵達後，確認老翁已無生命跡象。

嫌犯在市中心街頭落網

蒙特雷安全及保護局警員於8月8日凌晨3時許，在市中心街頭發現嫌犯蹤影，隨即當場將他逮捕。

新萊昂州檢察總長辦公室證實，涉案男子為35歲的埃克托．伊萬（Héctor Iván “N”），警方並在他身上發現數包疑似大麻的乾燥綠色植物。

律師要求改列過失致死 遭法官駁回

案件隨後進入司法程序。被告辯護律師在庭上主張，被告當時並非蓄意殺害老翁，因此請求法官將罪名改為罪責較輕的「過失致死」。

不過，法官檢視案發現場監視器畫面及相關證據後，認為現有證據足以證明被告的行為直接導致老翁死亡，且撞人的動作具有故意性，因此駁回辯方請求，維持以故意殺人及毒品相關罪名起訴。

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文章授權轉載自《香港01》