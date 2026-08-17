長崎台南交流美術展落幕 市長鈴木史朗赴展場致意

由台南新象畫會與日本長崎藝術家共同舉辦的「長崎台南交流美術展」昨天在長崎縣立美術館落幕。適逢長崎核爆和平紀念儀式對台灣代表席次安排引發爭議，長崎市長鈴木史朗在展覽期間到場參觀並致意，表達對台日友好關係的重視。

主辦單位表示，展覽由新象畫會會長許翠華率領台南藝術家赴日，與長崎當地藝術家共同展出作品，希望透過繪畫及藝術創作，促進兩地文化交流，並讓更多日本民眾認識台南的藝術創作能量。展覽為期6天，透過台日藝術家作品交流，推動台南與長崎民間文化互動。

不過，展覽期間也受到長崎核爆和平紀念儀式相關爭議影響。主辦單位表示，現場有不少民眾對相關安排表達不解，甚至表示要直接向市府抗議。

財團法人台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長、前台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧對此表示，台灣與日本長期共享民主、和平等價值並相互尊重，雙方多年累積的民間友誼得來不易。

長期投入台日交流逾10年的郭貞慧，去年成為首位獲頒京都國際交流特殊貢獻獎的外國人。她強調，「真誠對話與堅定信念是跨越分歧的唯一道路；再者，和平不分國籍、不分彼此」，表示不希望未來再發生任何傷害台日民間深厚情誼的事件，呼籲雙方在相互尊重的基礎上，持續推動安心、平等且深化的合作關係。

郭貞慧因公務提前返台後，仍透過國際職業婦女協會（BPW）長崎分會成員，向長崎市政府嚴正傳達台灣立場與抗議。

主辦單位指出，經郭貞慧邀請，長崎市長鈴木史朗在展覽期間親自前往長崎縣立美術館參觀。鈴木對近期相關爭議表達遺憾，並當場給予善意回應，再次表達長崎市對於台日友好關係的高度重視。

隨著為期6天的展覽閉幕，主辦單位期盼，藝術交流不僅能讓更多日本民眾看見台南文化，也能進一步深化台日雙方在民主、文化及城市外交上的連結，讓建立多年的民間互信與友好關係持續向前。