快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

長崎台南交流美術展落幕 市長鈴木史朗赴展場致意

中央社／ 東京17日專電

台南新象畫會與日本長崎藝術家共同舉辦的「長崎台南交流美術展」昨天在長崎縣立美術館落幕。適逢長崎核爆和平紀念儀式對台灣代表席次安排引發爭議，長崎市長鈴木史朗在展覽期間到場參觀並致意，表達對台日友好關係的重視。

主辦單位表示，展覽由新象畫會會長許翠華率領台南藝術家赴日，與長崎當地藝術家共同展出作品，希望透過繪畫及藝術創作，促進兩地文化交流，並讓更多日本民眾認識台南的藝術創作能量。展覽為期6天，透過台日藝術家作品交流，推動台南與長崎民間文化互動。

不過，展覽期間也受到長崎核爆和平紀念儀式相關爭議影響。主辦單位表示，現場有不少民眾對相關安排表達不解，甚至表示要直接向市府抗議。

財團法人台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長、前台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧對此表示，台灣與日本長期共享民主、和平等價值並相互尊重，雙方多年累積的民間友誼得來不易。

長期投入台日交流逾10年的郭貞慧，去年成為首位獲頒京都國際交流特殊貢獻獎的外國人。她強調，「真誠對話與堅定信念是跨越分歧的唯一道路；再者，和平不分國籍、不分彼此」，表示不希望未來再發生任何傷害台日民間深厚情誼的事件，呼籲雙方在相互尊重的基礎上，持續推動安心、平等且深化的合作關係。

郭貞慧因公務提前返台後，仍透過國際職業婦女協會（BPW）長崎分會成員，向長崎市政府嚴正傳達台灣立場與抗議。

主辦單位指出，經郭貞慧邀請，長崎市長鈴木史朗在展覽期間親自前往長崎縣立美術館參觀。鈴木對近期相關爭議表達遺憾，並當場給予善意回應，再次表達長崎市對於台日友好關係的高度重視。

隨著為期6天的展覽閉幕，主辦單位期盼，藝術交流不僅能讓更多日本民眾看見台南文化，也能進一步深化台日雙方在民主、文化及城市外交上的連結，讓建立多年的民間互信與友好關係持續向前。

長崎 鈴木 台南

延伸閱讀

台灣館被更名…台10藝術家譴責「韓國光州雙年展」政治審查

光州雙年展電子文宣不見Taiwan 文化部抗議

桃機貴賓室化身文化廊道 讓國際旅客看見台灣藝術

黃偉哲、日職西武獅社長奥村剛會面 交流賽事及觀光

相關新聞

越南航空班機起飛觸發機尾擦撞警示 盤旋逾2小時返航

越南民航局表示，越南航空一架波音787客機昨天從德國慕尼黑起飛後不久，觸發關於機尾擦撞跑道與胎壓過低的警示，致使客機返回...

超商龍頭不保？獲利不如全家、Lawson 日本7-11挨批價高量少

日本超商霸主7-11近來面臨客源流失危機。據日媒J CAST NEWS報導，在2026年2月期財報中，雖然7-11所有連鎖店營業額達5兆4,693億日圓（約台幣1.1兆元）居冠，但既有門市來客數下滑0.9%，國內超商營業利潤衰退4.7%，加盟店利潤更連續兩年縮水。反觀全家本業利潤創歷史新高，Lawson營業額成長4.5%、來客數增加且加盟店利潤連續7年增長，7-11的客流量與獲利表現雙雙落後競爭對手。

印尼孕婦7.7強震中早產 醫靠手電筒動手術奇蹟接生

印尼東部最近遭規模7.7強震侵襲，在房屋、建築物和橋梁震毀之際，當地39歲孕婦瑪莉亞緊急接受手術，醫生在停電及醫院劇烈搖...

因應旺季入境人潮 泰國曼谷機場自動通關將增31國

泰國政府為改善曼谷蘇凡納布機場國際旅客通關流程，預計8月底前擴增自動通關系統，除現行的泰國、新加坡與香港旅客，將另新增3...

共同社揭日軍人體實驗 曾故意讓精神疾病士兵感染瘧疾

日本共同社披露，中日戰爭期間，位於東京的陸軍軍醫學校軍醫曾對罹患精神疾病而住院的日本士兵進行人體實驗，故意讓他們被帶有瘧...

18歲懷孕退學…她生子後重返大學、考上藥劑師 還寫日本最老帕運金牌紀錄

在2021年東京帕運奪下女子個人公路自行車金牌的杉浦佳子，以50歲之齡創下日本最年長金牌紀錄。據日媒CHANTO報導，在她耀眼的體育成就背後，其實有著一段歷經波折的奮鬥史。出自藥局世家的杉浦，高中畢業後考上藥科大學，卻在18歲大一時意外懷孕。她毅然決定生下孩子，在獲得雙方父母理解與同意後，與當時仍是大學生的男友結婚，並於19歲退學生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。