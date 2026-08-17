比利時野火延燒數日 歐洲多國投入救援工作

比利時東部面臨該國近代史上最嚴重野火，目前已燒毀至少3000公頃的土地，野火甚至逼近鄰國德國。過去數日，多個歐洲國家已陸續投入救援工作。

野火15日在鄰近德國邊界的高芬斯（High Fens）公園爆發並迅速蔓延，截至今天上午，火勢仍在延燒。

歐盟執委會今天表示，比利時已向歐洲民事保護機制提出求助，歐盟透過歐盟救援機制（rescEU）從瑞典調派了2架消防機，與來自荷蘭、挪威與德國的6架直升機合作，全力支援比利時當地消防員，撲滅大火。

歐盟也啟動哥白尼衛星系統（Copernicus），提供即時地圖以協助評估受災區域並統籌救災工作。

歐盟危機管理事務專員拉碧（Hadja Lahbib）表示，任何國家都不該孤軍奮戰對抗野火。透過民事保護機制，歐洲正迅速將飛機、直升機與消防人員安排至最需要的地方。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）也在個人社群平台X發文，感謝歐洲國家所提供的各項支援。

根據歐盟執委會說明，當有國家向歐洲民事保護機制提出求助時，這項機制會同步通知37個參與國，包含27個歐盟成員國與10個非歐盟國家。各國可評估自身能力提供飛機、直升機、消防團隊、裝備或專家，並由歐盟執委會負責協調部署與資助相關費用。