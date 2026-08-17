英國維珍獲准使用鐵路軌道 2030年有望挑戰歐洲之星

英國鐵路管理部門今天宣布，英國維珍集團已獲准使用鐵路軌道，有望自2030年起營運新的跨英吉利海峽鐵路服務，朝與歐洲之星列車競爭又邁進一步。

法新社報導，英國鐵路與公路辦公室（Office of Railand Road, ORR）透過聲明表示，協議允許維珍鐵路（Virgin Trains）自2030年10月1日至2040年底期間，每日最多營運20個往返班次，連接倫敦與巴黎、布魯塞爾及阿姆斯特丹。

由英國企業家布蘭森（Richard Branson）創立的維珍集團（Virgin Group）指出，將透過挑戰歐洲之星（Eurostar），打破自1994年英法海底隧道通車以來由歐洲之星壟斷的跨海峽鐵路客運市場。

英國鐵路與公路辦公室准入及國際事務副主任瓊斯（Martin Jones）說：「這是推動國際鐵路服務市場競爭和成長的重要一步。」

不過，維珍集團要正式營運服務，仍需採購這條路線所需列車、取得其他鐵路網的使用權，並獲得英國及歐盟主管機關的安全核准。

旅客則期待，引入競爭後能壓低票價，因為目前火車票價往往比巴黎至倫敦的機票還貴。