快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

英國維珍獲准使用鐵路軌道 2030年有望挑戰歐洲之星

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國鐵路管理部門今天宣布，英國維珍集團已獲准使用鐵路軌道，有望自2030年起營運新的跨英吉利海峽鐵路服務，朝與歐洲之星列車競爭又邁進一步。

法新社報導，英國鐵路與公路辦公室（Office of Railand Road, ORR）透過聲明表示，協議允許維珍鐵路（Virgin Trains）自2030年10月1日至2040年底期間，每日最多營運20個往返班次，連接倫敦與巴黎、布魯塞爾及阿姆斯特丹。

由英國企業家布蘭森（Richard Branson）創立的維珍集團（Virgin Group）指出，將透過挑戰歐洲之星（Eurostar），打破自1994年英法海底隧道通車以來由歐洲之星壟斷的跨海峽鐵路客運市場。

英國鐵路與公路辦公室准入及國際事務副主任瓊斯（Martin Jones）說：「這是推動國際鐵路服務市場競爭和成長的重要一步。」

不過，維珍集團要正式營運服務，仍需採購這條路線所需列車、取得其他鐵路網的使用權，並獲得英國及歐盟主管機關的安全核准。

旅客則期待，引入競爭後能壓低票價，因為目前火車票價往往比巴黎至倫敦的機票還貴。

英國 歐洲

延伸閱讀

中國鐵路發送旅客28億人次 前7月創歷史同期新高

最早是火車碼頭如今現代地下迷宮！台北車站百年歷史經歷四次變遷

台北-花蓮航線若停飛民眾憂成交通孤島 航空站：目前班機照常飛

台南鐵路地下化通車倒數 新台南車站預計9月搶先揭牌

相關新聞

越南航空班機起飛觸發機尾擦撞警示 盤旋逾2小時返航

越南民航局表示，越南航空一架波音787客機昨天從德國慕尼黑起飛後不久，觸發關於機尾擦撞跑道與胎壓過低的警示，致使客機返回...

超商龍頭不保？獲利不如全家、Lawson 日本7-11挨批價高量少

日本超商霸主7-11近來面臨客源流失危機。據日媒J CAST NEWS報導，在2026年2月期財報中，雖然7-11所有連鎖店營業額達5兆4,693億日圓（約台幣1.1兆元）居冠，但既有門市來客數下滑0.9%，國內超商營業利潤衰退4.7%，加盟店利潤更連續兩年縮水。反觀全家本業利潤創歷史新高，Lawson營業額成長4.5%、來客數增加且加盟店利潤連續7年增長，7-11的客流量與獲利表現雙雙落後競爭對手。

印尼孕婦7.7強震中早產 醫靠手電筒動手術奇蹟接生

印尼東部最近遭規模7.7強震侵襲，在房屋、建築物和橋梁震毀之際，當地39歲孕婦瑪莉亞緊急接受手術，醫生在停電及醫院劇烈搖...

因應旺季入境人潮 泰國曼谷機場自動通關將增31國

泰國政府為改善曼谷蘇凡納布機場國際旅客通關流程，預計8月底前擴增自動通關系統，除現行的泰國、新加坡與香港旅客，將另新增3...

共同社揭日軍人體實驗 曾故意讓精神疾病士兵感染瘧疾

日本共同社披露，中日戰爭期間，位於東京的陸軍軍醫學校軍醫曾對罹患精神疾病而住院的日本士兵進行人體實驗，故意讓他們被帶有瘧...

18歲懷孕退學…她生子後重返大學、考上藥劑師 還寫日本最老帕運金牌紀錄

在2021年東京帕運奪下女子個人公路自行車金牌的杉浦佳子，以50歲之齡創下日本最年長金牌紀錄。據日媒CHANTO報導，在她耀眼的體育成就背後，其實有著一段歷經波折的奮鬥史。出自藥局世家的杉浦，高中畢業後考上藥科大學，卻在18歲大一時意外懷孕。她毅然決定生下孩子，在獲得雙方父母理解與同意後，與當時仍是大學生的男友結婚，並於19歲退學生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。