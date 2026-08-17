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印尼孕婦7.7強震中早產 醫靠手電筒動手術奇蹟接生

中央社／ 雅加達17日綜合外電報導
停電使用手電筒。示意圖／Ingimage
停電使用手電筒。示意圖／Ingimage

印尼東部最近遭規模7.7強震侵襲，在房屋、建築物和橋梁震毀之際，當地39歲孕婦瑪莉亞緊急接受手術，醫生在停電及醫院劇烈搖晃下，靠手電筒完成接生，最後她順利產下提早兩個月出生的女嬰。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）15日遭規模7.7地震及一連串餘震重創，迄今至少造成68人喪命、逾200人受傷，是該國自2022年西爪哇省（WestJava）地震以來死亡人數最多的災害。

路透社報導，地震來臨時，瑪莉亞（Maria FloridaNogo Kelen）正接受緊急手術，克服了地震搖晃及身體狀況惡化，生下她的第4個孩子。

瑪莉亞住在震央附近納格克縣（Nagekeo）。她表示：「手術期間，我並不害怕。為了我的孩子，我必須保持健康。」

她因妊娠併發症，可能危及自己與胎兒，因此比預產期提早2個月生產。手術期間，醫院建築物劇烈搖晃，且不時停電，醫生被迫以手電筒照明進行手術。醫生說，若當時延誤分娩，她可能會因癲癇發作而死亡。

瑪莉亞的婦產科醫生尤納（Yona Sara Pardede）指出：「我們別無選擇，我們也是人，會感到害怕...由於胎兒很小，手術非常困難。我祈求神，請幫助我們。我們甚至沒有呼吸器。」

最後，瑪莉亞順利產下她的女兒，並且取名為「吉姆皮塔」（Gempita），名字源自印尼文「地震」（Gempa）。

「吉姆皮塔」在餘震期間誕生，出生時體重僅1.3公斤，被安置在戶外帳篷內草地上的保溫箱中，健康狀況穩定。

瑪莉亞則是產後出血，但她說對於自己能活下來心懷感激。她表示：「我非常感謝醫生們，即便房間坍塌，他們依然沒有拋棄我們。」

印尼 強震 早產

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