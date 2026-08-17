因應旺季入境人潮 泰國曼谷機場自動通關將增31國

泰國政府為改善曼谷蘇凡納布機場國際旅客通關流程，預計8月底前擴增自動通關系統，除現行的泰國、新加坡與香港旅客，將另新增31國公民使用自動查驗通道，以因應旅遊旺季期間的入境人潮。

據中央社記者觀察，每到旅遊旺季期間，從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）入境的國際旅客通關時，常需等待約一小時以上。

民族報（The Nation）今天報導，泰國移民局原則上已同意擴大自動通關適用範圍，待本月底完成正式簽署後，將新增31國公民使用自動通關。此規定預計將大幅縮短通關時間，但詳細國家名單尚未公告。

泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）、泰國觀光與體育部長蘇拉薩（SurasakPhancharoenworakul）及交通部官員今天前往機場視察，並與機場及移民官員討論尖峰時段旅客壅塞問題。

據報導，蘇凡納布機場旅遊旺季期間，每天整體旅客量最多達19萬人，淡季則約14萬至15萬人；國際入境旅客平均每天約7萬人，其中下午1時至5時為尖峰時間，每小時入境人數達5000至6000人，對移民查驗能力形成壓力。

據蘇凡納布機場官網，目前自動通關系統除了泰國公民，僅對持有電子護照的香港和新加坡公民開放。如今，當局將新增31國公民使用，官方估計，每年約有650萬名短期旅客及約90萬名長期簽證持有者受惠，未來待系統全面運作後，預計可處理約53%的國際入境旅客。

報導指出，擴增作業將分階段進行，並依設備準備、生物辨識資料庫整合及安全查核進度推動。已在泰國移民資料庫留有資料的外籍旅客，可直接使用自動通關，至於首次入境者，則仍須先在人工櫃檯完成生物辨識資料登錄。

此外，機場也將重新配置三個入境區域的空間，依航班抵達情況調整人力。

泰國政府同時提醒外籍旅客注意泰國電子入境卡系統（Thailand Digital Arrival Card，TDAC）的詐騙網站，並指出，近期有旅客透過搜尋引擎誤入第三方網站，不僅被收取未經授權的處理費，也可能面臨個資遭竊風險。當局提醒旅客，透過官方管道填寫TDAC全程免費。