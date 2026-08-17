快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

因應旺季入境人潮 泰國曼谷機場自動通關將增31國

中央社／ 曼谷17日專電
曼谷蘇凡納布機場。 歐新社
曼谷蘇凡納布機場。 歐新社

泰國政府為改善曼谷蘇凡納布機場國際旅客通關流程，預計8月底前擴增自動通關系統，除現行的泰國、新加坡與香港旅客，將另新增31國公民使用自動查驗通道，以因應旅遊旺季期間的入境人潮。

據中央社記者觀察，每到旅遊旺季期間，從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）入境的國際旅客通關時，常需等待約一小時以上。

民族報（The Nation）今天報導，泰國移民局原則上已同意擴大自動通關適用範圍，待本月底完成正式簽署後，將新增31國公民使用自動通關。此規定預計將大幅縮短通關時間，但詳細國家名單尚未公告。

泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）、泰國觀光與體育部長蘇拉薩（SurasakPhancharoenworakul）及交通部官員今天前往機場視察，並與機場及移民官員討論尖峰時段旅客壅塞問題。

據報導，蘇凡納布機場旅遊旺季期間，每天整體旅客量最多達19萬人，淡季則約14萬至15萬人；國際入境旅客平均每天約7萬人，其中下午1時至5時為尖峰時間，每小時入境人數達5000至6000人，對移民查驗能力形成壓力。

據蘇凡納布機場官網，目前自動通關系統除了泰國公民，僅對持有電子護照的香港和新加坡公民開放。如今，當局將新增31國公民使用，官方估計，每年約有650萬名短期旅客及約90萬名長期簽證持有者受惠，未來待系統全面運作後，預計可處理約53%的國際入境旅客。

報導指出，擴增作業將分階段進行，並依設備準備、生物辨識資料庫整合及安全查核進度推動。已在泰國移民資料庫留有資料的外籍旅客，可直接使用自動通關，至於首次入境者，則仍須先在人工櫃檯完成生物辨識資料登錄。

此外，機場也將重新配置三個入境區域的空間，依航班抵達情況調整人力。

泰國政府同時提醒外籍旅客注意泰國電子入境卡系統（Thailand Digital Arrival Card，TDAC）的詐騙網站，並指出，近期有旅客透過搜尋引擎誤入第三方網站，不僅被收取未經授權的處理費，也可能面臨個資遭竊風險。當局提醒旅客，透過官方管道填寫TDAC全程免費。

曼谷 泰國 自動通關

延伸閱讀

泰國旅遊變貴了？當局擬調高外籍旅客入境費 最快2027年首季實施

泰國總理14年來首訪澳洲 14家泰企隨行拚經貿合作

陸客大減56%…日本觀光依舊熱門！台、韓、歐美旅客填補缺口

韓國可玩到最後一秒 首爾行李寄放5攻略：2招直送飛機免回頭

相關新聞

越南航空班機起飛觸發機尾擦撞警示 盤旋逾2小時返航

越南民航局表示，越南航空一架波音787客機昨天從德國慕尼黑起飛後不久，觸發關於機尾擦撞跑道與胎壓過低的警示，致使客機返回...

超商龍頭不保？獲利不如全家、Lawson 日本7-11挨批價高量少

日本超商霸主7-11近來面臨客源流失危機。據日媒J CAST NEWS報導，在2026年2月期財報中，雖然7-11所有連鎖店營業額達5兆4,693億日圓（約台幣1.1兆元）居冠，但既有門市來客數下滑0.9%，國內超商營業利潤衰退4.7%，加盟店利潤更連續兩年縮水。反觀全家本業利潤創歷史新高，Lawson營業額成長4.5%、來客數增加且加盟店利潤連續7年增長，7-11的客流量與獲利表現雙雙落後競爭對手。

印尼孕婦7.7強震中早產 醫靠手電筒動手術奇蹟接生

印尼東部最近遭規模7.7強震侵襲，在房屋、建築物和橋梁震毀之際，當地39歲孕婦瑪莉亞緊急接受手術，醫生在停電及醫院劇烈搖...

因應旺季入境人潮 泰國曼谷機場自動通關將增31國

泰國政府為改善曼谷蘇凡納布機場國際旅客通關流程，預計8月底前擴增自動通關系統，除現行的泰國、新加坡與香港旅客，將另新增3...

共同社揭日軍人體實驗 曾故意讓精神疾病士兵感染瘧疾

日本共同社披露，中日戰爭期間，位於東京的陸軍軍醫學校軍醫曾對罹患精神疾病而住院的日本士兵進行人體實驗，故意讓他們被帶有瘧...

18歲懷孕退學…她生子後重返大學、考上藥劑師 還寫日本最老帕運金牌紀錄

在2021年東京帕運奪下女子個人公路自行車金牌的杉浦佳子，以50歲之齡創下日本最年長金牌紀錄。據日媒CHANTO報導，在她耀眼的體育成就背後，其實有著一段歷經波折的奮鬥史。出自藥局世家的杉浦，高中畢業後考上藥科大學，卻在18歲大一時意外懷孕。她毅然決定生下孩子，在獲得雙方父母理解與同意後，與當時仍是大學生的男友結婚，並於19歲退學生產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。