共同社揭日軍人體實驗 曾故意讓精神疾病士兵感染瘧疾

日本共同社披露，中日戰爭期間，位於東京的陸軍軍醫學校軍醫曾對罹患精神疾病而住院的日本士兵進行人體實驗，故意讓他們被帶有瘧原蟲的蚊子叮咬，以調查是否會感染瘧疾。

日本共同社報導，這項研究是為了防止瘧疾在日本國內擴散。研究人員準備了一批曾吸食染瘧疾士兵血液的蚊子，再讓這些蚊子叮咬10名患有思覺失調症等精神疾病的士兵，觀察他們是否會發病。感染後，這些患者出現高燒、身體疼痛等症狀。

明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠，在確認記載這項實驗詳細內容的論文後表示：「被當作受試者的士兵，當時可能無法正確認知實驗內容與風險。」

至於研究對象並非俘虜，而是日本本國士兵，松野誠表示：「不論國籍，只要無法對國家或戰爭遂行有所貢獻，就可以將其當作受試者，從中可以看出一種冷酷無情、只將人視為研究材料的想法。」

瘧疾是透過蚊子吸食感染瘧原蟲者的血液後，再叮咬其他人而傳播，病情嚴重時可能致死。

根據刊登於陸軍軍醫團機關刊物的論文，該實驗於1940年在千葉縣的國府台陸軍醫院進行。