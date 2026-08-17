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千葉暴雨後研究機構放射性廢液疑外洩 研判對環境無影響

中央社／ 千葉縣17日綜合外電報導

日本千葉市量子科學技術研究開發機構表示，受8月13日大雨影響，存放放射性物質儲槽的地下室遭淹沒，廢液可能已外洩。然而根據水質分析結果，機構表示對環境並無影響。

日本共同社及日本放送協會（NHK）報導，國家研究機構「量子科學技術研究開發機構」（QST）位於千葉市稻毛區。8月13日晚間8時左右，該機構工作人員發現地下室因大雨淹水

該機構地下室有3個高約2至3公尺、用於貯存研究使用放射性物質廢液的儲槽。受到淹水災情影響，3個儲存桶也遭淹沒，廢液極有可能已從儲存桶頂部的檢修孔縫隙外洩至外部。

但機構14日採集周邊水樣進行分析，未檢出超過檢出濃度限值的放射性物質；此外，根據降雨當時儲槽內殘留放射性物質的使用紀錄計算，放射性物質濃度已低於排放濃度基準值，設施周邊的輻射劑量也沒有變化，因此判定對外部環境沒有影響。

該機構補充，14日時發現地下室的門因承受不住水壓而破損，且室內有水淹至天花板的痕跡。

因此機構推測，本次事故是大雨導致地下室門前大量積水，門無法承受水壓而破損，進而導致雨水湧入。機構預計向原子力規制委員會（NRA）提出防止再次發生的措施。

日本 廢液 暴雨 淹水 NHK

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