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越南航空班機起飛觸發機尾擦撞警示 盤旋逾2小時返航

中央社／ 河內17日綜合外電報導
越南航空。 路透
越南航空。 路透

越南民航局表示，越南航空一架波音787客機昨天從德國慕尼黑起飛後不久，觸發關於機尾擦撞跑道與胎壓過低的警示，致使客機返回慕尼黑機場。

路透社報導，這架班機原定從慕尼黑飛往越南河內，根據飛航追蹤網站Flightradar24，該班機據報起飛時超出跑道，在空中盤旋逾2小時燃燒燃油後，才返回慕尼黑。

越南民航局（Civil Aviation Authority of Vietnam）昨晚發布聲明指出：「這架飛機起飛後觸發警示，顯示機尾與跑道接觸，以及輪胎胎壓過低。」

越南航空（Vietnam Airlines）先前曾表示，這架班機因「技術問題」返航，機上271名乘客及16名機組人員均安。

越南民航局指出：「越南民航局目前正與德國調查機關聯繫，協調相關工作，並要求盡快提供這起事件及調查程序的相關資訊。」

航班 越南 波音 慕尼黑

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