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電線桿倒塌引發踩踏推擠 印度比哈邦寺廟釀6死
印度官員今天表示，印度東部比哈邦（Bihar）一處寺廟疑似因電線桿倒塌引發信徒恐慌，釀成踩踏推擠事故，造成至少6人喪生、多人受傷。
路透社報導，事發地點位於比哈邦拉基薩萊縣（Lakhisarai）的阿修克達姆寺（Ashok DhamTemple），當時信徒正齊聚慶祝印度教的聖月。當局正著手調查確切的事發原因。
高階警官庫瑪（Shivam Kumar）告訴印度國際亞洲新聞社（ANI）：「據傳現場有一根電線桿倒塌，有人因此觸電，隨後引發類似踩踏推擠的情況。我們必須在全面查證後，才能說明確切原因。」
一名高階官員向路透社透露，這起事故至少造成5人受傷。
電視畫面顯示，當救難人員用擔架將傷者送往醫院時，大批家屬焦急地聚集在醫院外。
印度過去曾多次發生重大群眾意外，包括去年舉行盛大的大壺節（Maha Kumbh）期間，數千萬人聚集在聖河沐浴時，曾發生釀成30人喪生的事故。
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