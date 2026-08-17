電線桿倒塌引發踩踏推擠 印度比哈邦寺廟釀6死

布蘭妮．布魯克斯（Brittanie Brooks）走進馬里蘭州喬治王子郡的圖書館，快步穿過一排排書架、影印區和電腦教室。她的目的地是原本的K書室，現在改造成一間免費雜貨店，讓領固定津貼的長者、遭裁撤的聯邦員工，以及其他有需要的人都能前來採買。 布魯克斯看著眼前的商品：架上整齊排列著麥片、餅乾和鬆餅粉，冷凍櫃裡有披薩和雞肉，籃子裡則裝滿了蘋果、柳丁、洋蔥和青椒。她心裡盤算著這周要餵飽五個孩子需要多少食材，最後拿了義大利麵、白米和雞肉；這些都是能吃比較久的主食。而這一切完全免費。

2026-08-17 13:01