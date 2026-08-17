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18歲懷孕退學…她生子後重返大學、考上藥劑師 還寫日本最老帕運金牌紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
2021年東京帕運奪下女子個人公路自行車金牌的杉浦佳子，有過18歲懷孕、19歲退學生產的經歷。 路透
2021年東京帕運奪下女子個人公路自行車金牌的杉浦佳子，有過18歲懷孕、19歲退學生產的經歷。 路透

在2021年東京帕運奪下女子個人公路自行車金牌的杉浦佳子，以50歲之齡創下日本最年長金牌紀錄。據日媒「CHANTO」報導，在她耀眼的體育成就背後，其實有著一段歷經波折的奮鬥史。出自藥局世家的杉浦，高中畢業後考上藥科大學，卻在18歲大一時意外懷孕，她毅然決定生下孩子，在獲得雙方父母理解與同意後，與當時仍是大學生的男友結婚，並於19歲退學生產。

婚後，身為大學生的丈夫與全職育兒的杉浦陷入經濟困境。即使雙方父母每月資助16萬日圓（約台幣3.2萬元）的生活費，先生課餘也打工，扣除房租和生活費後仍捉襟見肘。杉浦深感不能永遠依賴父母資助，更體悟到「僅有高中學歷，又帶著幼兒難以在社會立足，唯有專業執照才能真正獨立」。在經營藥局的母親影響下，她決定重考。她把握育兒零碎時間拚命苦讀，隔年便展現過人毅力，順利考上錄取門檻更高的藥學系。

重返校園後，帶著1歲幼兒的杉浦面臨極大挑戰，申請托兒所時甚至遭公所冷言對待，所幸在母親與善心園長協助下才解決托育難題。為了不辜負眾人的協助，杉浦每日清晨三點起床手寫實驗報告，把握通勤與育兒的每一秒苦讀，大學期間幾乎全勤。在家庭、育兒與繁重課業的多重壓力下，她以強大的自律與不屈的精神，「一次考取」極具挑戰的藥劑師國考。

這段年輕時的經歷，讓她感嘆在18歲的高中生時期，擁有大量時間，卻完全沒有讀書，之後才因眼前面臨的狀況，深刻體會到「讀書確實能拯救自己」的真義。

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