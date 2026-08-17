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韓國南部豪雨成災 土石崩塌掩埋民宅釀1死3傷

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

韓國媒體今天報導，韓國南部地區連日豪雨引發山崩，導致1人喪命、3人受傷。

韓聯社和韓國前鋒日報（The Korea Herald）報導，大量土石傾瀉而下，掩埋了慶尚南道巨濟市（Geoje）一棟住宅公寓大樓的一樓。救援人員救出3名居民，其中1人送醫後宣告不治。

韓國氣象當局已對南部部分地區發布豪雨特報。自本月15日以來，部分地區累積雨量已高達800毫米，並伴隨雷電。

位於釜山（Busan）附近的南部沿海城市巨濟市也發生河川溢堤、道路淹水，導致交通受阻、部分居民受困，救援人員難以抵達受災地區。

韓國行政安全部今天發表聲明說，巨濟市約100名居民因有進一步土石崩塌之虞而撤離。

當局表示，從昨天晚間至今天凌晨，巨濟市接獲超過20通緊急求救電話，居民因住家或車輛淹水受困而尋求救援。

韓國 豪雨 崩塌

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