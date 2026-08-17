聽新聞
0:00 / 0:00
韓國南部豪雨成災 土石崩塌掩埋民宅釀1死3傷
韓國媒體今天報導，韓國南部地區連日豪雨引發山崩，導致1人喪命、3人受傷。
韓聯社和韓國前鋒日報（The Korea Herald）報導，大量土石傾瀉而下，掩埋了慶尚南道巨濟市（Geoje）一棟住宅公寓大樓的一樓。救援人員救出3名居民，其中1人送醫後宣告不治。
韓國氣象當局已對南部部分地區發布豪雨特報。自本月15日以來，部分地區累積雨量已高達800毫米，並伴隨雷電。
位於釜山（Busan）附近的南部沿海城市巨濟市也發生河川溢堤、道路淹水，導致交通受阻、部分居民受困，救援人員難以抵達受災地區。
韓國行政安全部今天發表聲明說，巨濟市約100名居民因有進一步土石崩塌之虞而撤離。
當局表示，從昨天晚間至今天凌晨，巨濟市接獲超過20通緊急求救電話，居民因住家或車輛淹水受困而尋求救援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。