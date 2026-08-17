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超商龍頭不保？獲利不如全家、Lawson 日本7-11挨批價高量少

聯合新聞網／ 綜合報導
日本超商霸主7-11近來面臨客源流失危機。 路透
日本超商霸主7-11近來面臨客源流失危機。 路透

日本超商霸主7-11近來面臨客源流失危機。據日媒「J CAST NEWS」報導，在2026年2月期財報中，雖然7-11所有連鎖店營業額達5兆4,693億日圓（約台幣1.1兆元）居冠，但既有門市來客數下滑0.9%，國內超商營業利潤衰退4.7%，加盟店利潤更連續兩年縮水。反觀全家本業利潤創歷史新高，Lawson營業額成長4.5%、來客數增加且加盟店利潤連續7年增長，7-11的客流量與獲利表現雙雙落後競爭對手。

7-11吸引力下滑的主因在於「價格貴且份量縮水」的負面印象，社群上屢次出現批評便當容器底部加高、默默減量形同實質漲價的聲音。相較於全家「45%增量」與Lawson「增量51%」的超值行銷，7-11近年雖力推現炸咖哩麵包、甜甜圈、現烤麵包與披薩，但缺乏爆款效應，完全比不上全家炸雞、機能服飾、動漫周邊，以及Lawson人氣甜點所帶動的買氣。

消費者留言更印證了這股出走潮。有網友直言：「7-11是超商中最貴的，若附近同時有全家、Lawson和7-11，天氣這麼熱我一定選全家，因為可以在店內用餐。」另有網友分享，7-11引進自助結帳時，店員冷漠無言地手指螢幕要客人自行操作，批店家販售高價商品卻過度追求效率與成本刪減，徹底犧牲了服務體驗。

雪上加霜的是，都會區平價小型超市崛起，正逐步瓜分超商的日常採購客源。在性價比、話題商品與服務溫度的多重夾擊下，7-11若無法擺脫「價高份量少」的形象、重新打造讓人特地進店的魅力，超商之王的地位恐將面臨嚴峻考驗。

7-11 7-Eleven 全家 LAWSON 超商 日本

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