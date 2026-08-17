夏天去海邊已過時？日遊客暴跌9成 專家揭更大危機：6成沙灘恐消失

炎炎夏日前往海邊消暑，曾是無數人的盛夏回憶。據日媒「讀賣電視台」報導，日本海水浴場在1985年極盛時期，曾創下3,790萬人次造訪的驚人紀錄，當時沙灘上陽傘林立、擠滿享受日光浴與水上活動的人潮。不料經過約40年後的現在，夏季前往海灘的遊客暴跌近9成，昔日人山人海的盛況已不復見。

報導中指出，年輕世代「遠離海邊」的主因，極端氣候與休閒觀念轉變是其中關鍵。近年來接近危險程度的高溫頻傳，許多年輕人覺得強烈紫外線會曬傷皮膚，加上氣候不穩定，海邊常因天候惡劣多次發布警報禁止游泳。此外，現代室內消暑設施與多元水上娛樂日益普及，大眾不需頂著烈日奔波也能涼爽度夏，進一步加速海灘人氣流失。

比遊客銳減更嚴重的是全日本海岸正面臨「沙灘消失」的危機。像秋田縣出戶濱海水浴場，因沙灘嚴重流失，在2026年只能被迫取消開放沙灘。日本東北大學研究所有働惠子教授指出，全日本沙灘平均寬度已從1950年的66公尺縮減至1990年的43公尺，依照這樣的速度，預估到2100年，全日本可能有超過6成的沙灘會消失。

專家分析，山區興建水庫攔截大量土石、都市大量鋪設柏油與水泥，阻礙泥沙入河的自然循環，還有全球暖化使颱風日益大型化，大浪加劇沖刷海岸沙土，這些都是造成沙灘縮減的原因。在人潮減少與海岸侵蝕的雙重打擊下，日本傳統的夏日海灘風情正面臨考驗。