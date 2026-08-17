快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天去海邊已過時？日遊客暴跌9成 專家揭更大危機：6成沙灘恐消失

聯合新聞網／ 綜合報導
日本年輕世代的夏季休閒活動已改變。經調查顯示，現前往海灘的遊客，與40年前相比，暴跌近9成。 示意圖／Pakutaso
日本年輕世代的夏季休閒活動已改變。經調查顯示，現前往海灘的遊客，與40年前相比，暴跌近9成。 示意圖／Pakutaso

炎炎夏日前往海邊消暑，曾是無數人的盛夏回憶。據日媒「讀賣電視台」報導，日本海水浴場在1985年極盛時期，曾創下3,790萬人次造訪的驚人紀錄，當時沙灘上陽傘林立、擠滿享受日光浴與水上活動的人潮。不料經過約40年後的現在，夏季前往海灘的遊客暴跌近9成，昔日人山人海的盛況已不復見。

報導中指出，年輕世代「遠離海邊」的主因，極端氣候與休閒觀念轉變是其中關鍵。近年來接近危險程度的高溫頻傳，許多年輕人覺得強烈紫外線會曬傷皮膚，加上氣候不穩定，海邊常因天候惡劣多次發布警報禁止游泳。此外，現代室內消暑設施與多元水上娛樂日益普及，大眾不需頂著烈日奔波也能涼爽度夏，進一步加速海灘人氣流失。

比遊客銳減更嚴重的是全日本海岸正面臨「沙灘消失」的危機。像秋田縣出戶濱海水浴場，因沙灘嚴重流失，在2026年只能被迫取消開放沙灘。日本東北大學研究所有働惠子教授指出，全日本沙灘平均寬度已從1950年的66公尺縮減至1990年的43公尺，依照這樣的速度，預估到2100年，全日本可能有超過6成的沙灘會消失。

專家分析，山區興建水庫攔截大量土石、都市大量鋪設柏油與水泥，阻礙泥沙入河的自然循環，還有全球暖化使颱風日益大型化，大浪加劇沖刷海岸沙土，這些都是造成沙灘縮減的原因。在人潮減少與海岸侵蝕的雙重打擊下，日本傳統的夏日海灘風情正面臨考驗。

沙灘 夏天 極端氣候 日本 年輕世代

延伸閱讀

路邊產子放包內！大阪女棄屍車站置物櫃 法庭自曝「生產12次」

觀光客過度餵食改變生態！罕見山豬獵殺活兔 日本兔島陷危機

吃牛丼不健康？日專家傳授營養升級3原則 2時間點享用不怕胖

外食零容忍？日本媽媽咖啡廳餵副食品遭制止 過來人聲援：店家該道歉

相關新聞

美國免費超市開進圖書館 糧食危機不再局限貧窮線下

布蘭妮．布魯克斯（Brittanie Brooks）走進馬里蘭州喬治王子郡的圖書館，快步穿過一排排書架、影印區和電腦教室。她的目的地是原本的K書室，現在改造成一間免費雜貨店，讓領固定津貼的長者、遭裁撤的聯邦員工，以及其他有需要的人都能前來採買。 布魯克斯看著眼前的商品：架上整齊排列著麥片、餅乾和鬆餅粉，冷凍櫃裡有披薩和雞肉，籃子裡則裝滿了蘋果、柳丁、洋蔥和青椒。她心裡盤算著這周要餵飽五個孩子需要多少食材，最後拿了義大利麵、白米和雞肉；這些都是能吃比較久的主食。而這一切完全免費。

夏天去海邊已過時？日遊客暴跌9成 專家揭更大危機：6成沙灘恐消失

炎炎夏日前往海邊消暑，曾是無數人的盛夏回憶。據日本讀賣電視台報導，日本海水浴場在1985年極盛時期，曾創下3,790萬人次造訪的驚人紀錄，當時沙灘上陽傘林立、擠滿享受日光浴與水上活動的人潮。不料經過約40年後的現在夏季前往海灘的遊客暴跌近九成，昔日人山人海的盛況已不復見。

暗殺「布拉格屠夫」的代價！捷克村莊遭屠村的暗黑歷史

走在觀光客熙攘的捷克首都布拉格市中心，距離著名景點「跳舞的房子」（Tančící dům）不遠處有座東正教教堂，在教堂的地下墓室中，佇立著文字看板和七名捷克士兵的半身像，引領人們揭開捷克於二戰時期暗殺納粹軍官的一項秘密行動，及暗殺行動結束後，隨之而來的納粹屠村報復。

巨浪掀翻辛巴威渡輪增至84死 搜尋行動持續

辛巴威警方表示，卡瑞巴湖超載政府渡輪翻覆事件今天又撈出更多遺體，罹難人數已經增至84人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。