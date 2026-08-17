捷克葡萄酒國際嶄露頭角 百大佳釀齊聚世界遺產酒窖

許多人對捷克的第一印象往往是啤酒文化。然而，憑藉涼爽氣候孕育的獨特風土，以及近年興起的自然酒風潮，捷克葡萄酒正迅速在國際酒壇嶄露頭角。一年一度的「葡萄酒沙龍」，更是認識捷克葡萄酒實力的重要窗口。

●涼爽氣候孕育獨特風土 摩拉維亞成捷克葡萄酒重鎮

捷克南部的摩拉維亞（Moravia）地區，放眼望去，葡萄園依著丘陵地鋪展，和遠處山丘與村落相映，呈現開闊而寧靜的葡萄酒鄉村景觀。

捷克全國約1.7萬公頃葡萄園中，高達96%集中在南部摩拉維亞。當地氣候溫和、日夜溫差大，加上土壤條件多樣，孕育出適合葡萄栽培的風土。摩拉維亞主要葡萄酒產區包括米庫洛夫（Mikulov）、斯洛瓦茨科（Slovácko）、大比洛維采（Velké Pavlovice）及茲諾伊摩（Znojmo）。

捷克國家葡萄酒中心（National Wine Centre）國家侍酒師科拉羅娃（Klára Kollárová）告訴中央社記者，捷克位於北緯49度線附近，緯度與法國香檳區相當，屬於典型涼爽氣候產區，北方涼爽氣流與南方溫暖氣流在境內交會，形成特殊的微氣候，賦予葡萄獨特的鮮明酸度與優雅香氣。

科拉羅娃說，捷克以芳香型白葡萄酒為主力，當地常見白葡萄品種如帕拉瓦（Pálava）、麗絲玲（Riesling），其中帕拉瓦兼具高香氣與極佳酸度，更在亞洲市場被譽為「捷克香奈兒」。由於捷克葡萄酒產量僅能滿足國內需求的30%，因此屬「精緻內銷型」。

捷克的葡萄酒文化亦與在地歷史民俗緊密相連。科拉羅娃提到，例如在斯洛瓦茨科產區，至今仍完好保留著著名非物質文化遺產「國王騎行節」（Ride of theKings）。當地釀酒師與居民身著盛裝歌舞，文化傳承與釀酒傳統早已融為一體。

隨著擺脫共產主義時期的陰霾，捷克的精緻餐飲（Gastronomy）文化近年大幅提升，餐酒搭配文化日趨成熟。越來越多頂級餐廳將摩拉維亞葡萄酒列為餐酒搭配的首選，讓國際饕客品嚐佳餚時，能體驗捷克葡萄酒風味。

此外，捷克的自然酒近年發展迅速，這種釀酒理念強調「低干預」，許多酒莊多採用有機或生物動力農法栽種葡萄、手工採收，發酵時依靠葡萄表面的天然酵母，並盡量不添加糖、酵母或其他添加物，裝瓶前也少過濾，保留獨特的風土風味。

●3輪盲測選出百大佳釀 捷克葡萄酒沙龍開放大眾品酒

值得注意的是，「捷克葡萄酒沙龍」（Czech WineSalon）是捷克最具代表性的國家級葡萄酒評選，由捷克國家葡萄酒中心主辦，每年於世界文化遺產瓦爾季采城堡（Zámek Valtice）地下酒窖舉行。

瓦爾季采（Valtice）素有「捷克葡萄酒首都」之稱，不僅是摩拉維亞釀酒重鎮，也是葡萄酒教育與文化推廣核心區，因此成為展示年度百大佳釀的最佳舞台。

在沙龍中，權威侍酒師與專家組成的評審團會從全捷克數千款參賽作品中，進行3輪嚴格盲測，最終僅選出100款涵蓋氣泡酒、白酒、紅酒及甜酒的年度代表作頒發金獎。這些獲獎佳釀會在城堡酒窖內進行為期11個月的展覽與品嚐活動。

科拉羅娃表示：「能入選百大，對在地釀酒師而言是至高榮譽。」展覽最大的亮點為彈性的「自由品酒方案」。參觀者能手持專用酒杯，穿梭於百年磚牆間，自由品嚐百款佳釀，每年吸引波蘭、奧地利、韓國等外國旅客前來。

每款酒的前方均附有極詳細的履歷面板，清楚標示產區、葡萄品種、殘糖量、酸度與建議適飲期，並搭配直觀的風味雷達圖，讓參觀者能深入認識捷克葡萄酒類型與產業。