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捷克乾旱高溫 農夫轉種向日葵無花果抗氣候變遷

中央社／ 布拉格16日專電

受乾旱與高溫衝擊，捷克農業界正尋求應對氣候變遷的替代作物。除了種植向日葵以替代油菜籽外，部分地區也開始試種無花果與橄欖樹。農民也寄望於農業科技突破，盼改良灌溉系統與提升作物抗旱性，降低氣候變遷帶來的損失。

開車穿越中波希米亞州（Central Bohemia）的民眾，現在可以欣賞到廣闊的成熟向日葵田。根據捷克統計局（Czech Statistics Office）的數據，農民今年播種3.3萬公頃的向日葵，比去年增加1.2萬公頃。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，經營多馬欣農場（Domašín Farm）的布爾西克（Jan Bursík）表示：「我一直在尋找能長期應對氣候變遷的替代作物，因為我們每年面對這個問題的頻率越來越高。我想種向日葵已經有好幾年了，現在銷售也出現契機，所以我們目前種了45公頃。」

布爾西克表示，向日葵展現出強韌的抗旱力，成功抵禦今年的極端天氣。「它們應對乾旱的能力明顯優於其他作物，成熟得也相對較快。整體的作物種植模式正在改變，像蕎麥這種通常在10月收割的作物，現在幾乎提早整整兩個月收割。」

同樣位於中波希米亞州的帕塔科娃家族農場（Patákovi family farm）也轉向種植向日葵。

農場主人帕塔科娃（Lucie Patáková）表示，兩年前就開始試種向日葵。「去年是試驗期，是個不錯的改變，也為我們的農產品組合增添新選擇。市場對它也有需求，我們直接在農場散裝出售，全部售罄，所以今年我們繼續種，甚至擴大規模。去年我們種3公頃，今年種8公頃。」

捷克農業協會（Czech Agrarian Chamber）發言人潘科娃（Barbora Pánková）指出，全國各地的捷克農夫正日益努力適應夏季極端高溫與降雨不足的情況。在傳統上氣候較為溫暖的摩拉維亞地區（Moravia），這種趨勢更為顯著。

潘科娃說：「在南摩拉維亞和其他較溫暖的地區，甚至出現種無花果或橄欖樹。不過到目前為止，這些都屬於個案，尚未形成從根本上改變捷克農業結構的趨勢。」

潘科娃表示，適應日益嚴重的乾旱和高溫至關重要，農夫們也在尋求傳統作物中抵抗力更強的新品種。然而，當遇到像今年的極端年份，即便採取這些措施，也無法保證能有好的收成。

她說：「今年的狀況再次向我們證明，單靠更換作物是不夠的。我們在進入夏季時就面臨嚴重的缺水問題，隨後的高溫又在作物發育的階段襲來，對產量造成負面影響。」因此，農夫們正寄望於技術發展，希望未來能進一步提升作物對極端天氣的抵抗力，並同步改善現有的灌溉系統。

氣候變遷 捷克 高溫

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