陸客大減56%…日本觀光依舊熱門！台、韓、歐美旅客填補缺口

日媒分析，隨著日中雙邊關係不見好轉，中國旅客需求疲軟，日本今夏旅遊季對中國遊客的高度依賴預計將有所降低，並期望藉由其他亞洲國家及歐洲旅客，彌補中國客缺口。

日本共同社報導，今年前6個月訪日的中國旅客數，較去年同期驟降56.4%。主因是日本首相高市早苗去年發表的「台灣有事論」引發中國不滿，隨後中國當局建議中國公民勿前往日本旅遊，並加大對日經濟施壓。

然而，中國旅客銳減似乎對整體訪日旅客人數影響有限。今年1月至6月，日本接待了約2108萬名外國旅客，僅比創下歷史新高的2025年同期微幅下降2%。

根據日本政府觀光局（JNTO）數據，受日圓貶值助益，來自台灣、韓國、東南亞、歐洲及美國的旅客數穩定成長，有助抵銷部分中國遊客減少的影響。

外國旅客在日本住宿及購物的初步消費金額增加1.3%，達4.85兆日圓（約新台幣9749億元），創上半年歷史新高。

日本立教大學觀光學系准教授西川亮指出，訪日旅客漸趨「多元化」。他表示，「我們開始看到日本觀光業在不依賴中國的情況下持續維持成長動能」。

西川亮表示，儘管今年稍早中東局勢惡化後，歐洲旅客大量取消行程，但他們僅占外國旅客總數的「一小部分」。

舉例來說，日本福岡縣的知名觀光景點太宰府天滿宮，每年就吸引約1000萬名來自日本各地及海外的遊客。

太宰府天滿宮的外國旅客中，約有90%來自台灣與韓國。神職人員山口慶彌表示：「我並沒有感覺到參拜人數有所變化。」

雖然外國旅客赴日觀光熱潮持續，但出國旅遊的日本人數，仍尚未恢復至疫情前水準。

日本人出國旅遊人數在2019年突破2000萬大關，但在COVID-19疫情爆發後暴跌，2025年總計為1473萬人；今年上半年則為694萬人。

根據大型旅行社JTB調查，今年夏季假期出國旅遊的日本旅客人數預計將比去年同期減少8.8%，降至217萬人，可能出現6年來首次下滑。

共同社認為，這主要是因為日本家庭正努力因應物價上漲，加上日圓疲弱推高出國旅遊成本，以及航空燃油價格飆漲導致燃油附加費提高。

目前，日本政府正試圖透過7月起調降護照申請費，來鼓勵更多日本人出國旅遊。

西川亮指出，日本出境旅遊需求復甦緩慢令人擔憂，若照此趨勢持續下去，可能會威脅到現有國際航線的存續。

他表示，地方機場可能會感受到更大的壓力，並指出「地方政府必須制定策略，以刺激當地民眾的出遊需求」。