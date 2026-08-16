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野火威脅全球…加拿大「滅火神器」成市場搶手貨

中央社／ 溫哥華16日專電
野火災情威脅全球，加拿大「超級汲水機」（Super Scooper）Canadair水陸兩棲滅火飛機可在數秒內從湖海汲取數千公升水，為各國搶購的「救命神器」。圖為龐巴迪415「超級汲水機」（Bombardier 415 Super Scooper），資料照。美聯社
野火災情威脅全球，加拿大「超級汲水機」（Super Scooper）Canadair水陸兩棲滅火飛機可在數秒內從湖海汲取數千公升水，為各國搶購的「救命神器」。圖為龐巴迪415「超級汲水機」（Bombardier 415 Super Scooper），資料照。美聯社

野火災情威脅全球，加拿大「超級汲水機」（Super Scooper）Canadair水陸兩棲滅火飛機可在數秒內從湖海汲取數千公升水，為各國搶購的「救命神器」。供不應求之際，加拿大政府與製造商德哈維蘭承受政治與市場壓力。

加拿大廣播公司(CBC)報導，1960年代因應魁北克省大火頻傳，Canadair公司推出全球第一款專為滅火設計的水陸兩用飛機，這款黃紅相間識別度極高的傳奇機種，具備翼展達30米的高翼與6100公升的超大水箱，其專為穿越加國險峻峽谷而設計的獨特機身，使其能在幾秒鐘內從湖泊、河流及海洋汲取數千公升水。

Canadair公司於1986年被龐巴迪公司（Bombardier）併購，該系列滅火機直至2015年停產，德哈維蘭公司（De Havilland）則於2022年重啟Canadair生產線。

面對全球野火災情失控，各國政府都有「滅火機荒」的焦慮感，法國與西班牙的反對黨近來紛紛重批執政當局缺乏足夠的Canadair，導致極端氣候來襲時束手無策；加拿大曼尼托巴省長吉紐（Wab Kinew）亦公開直言：「只要能拿到手的滅火機，我們通通都需要。」

目前德哈維蘭公司已獲來自法國、西班牙、希臘、義大利、葡萄牙等國共38架訂單，但最快僅能在2028年交付首批2架飛機。

這是因為該飛機需要數萬個零組件、8成以上由加拿大在地供應，且絕大部分製程皆須仰賴技術工人「純手工組裝」，甚至部分生產設備還追溯至1960年代，導致生產進度極為緩慢。目前廠房在全負載運作下，一年僅能產出約10架滅火機，新訂單的交機時間已一路排到2032至2033年。

麥基爾大學航空專家格拉德克（John Gradek）指出，隨著全球暖化加劇，各大洲無一倖免於野火浩劫。全球市場陷入了「需求極度龐大，供應卻嚴重脫節」的困境，倘若市場上有現貨，數百架滅火機將會在一瞬間被各國搶購一空。

為了回應強烈需求，德哈維蘭公司正評估擴建第二條生產線，屆時年產量可提升至20架。

亞伯達省省長戴思敏（Danielle Smith）正極力協調跨省與聯邦政府支持，希望由渥太華當局出面發出大宗確定訂單，給予製造商足夠的資金與市場確定性。

德哈維蘭企業事務副總裁史威尼（Neil Sweeney）透露：「我們已經向政府表明，只要聯邦下達50架的確定訂單，我們明天就能立刻著手建立第二條生產線。」

除了市場壓力，外國競爭對手的威脅亦迫在眉睫。格拉德克警告，若德哈維蘭無法及時擴充產能，包含俄羅斯、法國、英國或希臘等國的航太製造商，絕不會放過這塊龐大商機，必然會迅速研發替代機型搶占市場，這將對加拿大的航太製造業與就業機會造成實質衝擊。

史威尼說：「我們擁有世界上最好的滅火飛機，且這項技術已領先了60年；但並非保證在未來60年還能繼續維持霸主地位。」

德哈維蘭公司未透露Canadair售價，但根據加拿大政府公布的數字推算，每架約8,000萬加元（約18.5億新台幣）。

加拿大 市場 野火

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