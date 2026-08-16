哥本哈根驕傲遊行 守護同性之愛「兔兒神」現身街頭

戴著來自台灣、結合歌仔戲與彩虹意象的頭飾，呈現傳統藝術與現代平權造型的兔兒神，15日現身在哥本哈根驕傲遊行台灣隊伍中，傳統中守護同性之愛，兔兒神在遊行中向世界傳遞尊重與包容。

2026年哥本哈根驕傲遊行（Copenhagen Pride）迎來30週年，大會以「直到任務完成」（Until the job isdone!）為主題，宣示平權運動將持續前行。

丹麥台灣商會與丹麥台灣協會聯合主辦、瑞典台灣協會協辦的「Team Taiwan」（台灣隊），以傳統與我們同行，平權帶我們向前（Tradition moves with us.Equality moves us forward）為核心精神，帶著兔兒神、三太子與台灣黑熊走上哥本哈根街頭。

為向國際社會介紹台灣對於酷兒族群的包容度，丹麥台灣協會特別策劃將民間傳統中象徵酷兒之愛與情感勇氣的「兔兒神」帶入遊行，並從台灣訂製了由歌仔戲頭冠設計師蘇艾茹打造的兔兒神頭飾，作為傳統中守護同性之愛的神祇，兔兒神向世界傳遞尊重與包容。

頭冠巧妙融合台灣歌仔戲（Taiwanese Opera）視覺美學、象徵LGBTQ+多元性的六色彩珠與粉紅底色，以及龍形飾品，將民間傳統與現代性別平等精神完美結合。

台灣隊主辦單位表示，丹麥與台灣分別為歐洲及亞洲的多元性別先驅國家，希望藉由展現台灣宗教與文化對酷兒族群的包容，連結台灣與歐洲，促進跨文化相互理解。

三太子代表勇於突破傳統框架的民俗活力，與象徵愛與祝福的兔兒神同框，向世界傳遞「台灣傳統文化能與現代自由、平等價值持續對話」的意涵。

除此之外，還有哥本哈根特色的Cargo E-Bikes電力輔助載貨單車隊，以及代表台灣堅韌精神與生態的台灣黑熊穿梭在台灣隊伍中。

丹麥台灣商會會長Betty透過新聞稿表示，希望透過每一次的相聚，凝聚海外台灣人的力量，讓我們彼此合作、互相支持，一起讓世界看見台灣、聽見台灣的聲音。

商會財務長王宥芯表示，身為亞洲第一個實現婚姻平權的國家，很自豪能將這份傲人的民主與平權成果帶到北歐。雖然在北歐的台灣人不多，但能凝聚大家的力量，一起在異鄉為台灣的自由、多元與人權價值發聲，讓世界看見台灣，真的無比感動。

除了遊行盛會，丹麥台灣協會亦於7日在駐丹麥台北辦事處圖書館舉辦多元性別講座，吸引30位台僑及歐籍友人參與，熱烈討論兩地酷兒現況並為遊行暖身。協會特別感謝駐丹麥代表鄭榮俊提供場地，讓台丹兩地酷兒族群有深度的對話空間，展現台灣堅守自由、民主與人權的現代進步價值。