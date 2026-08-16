涉抄襲、偽造履歷…劍橋黑人教授家中過世 英國首相：多層面悲劇

因涉嫌抄襲與偽造履歷的41歲劍橋黑人教授阿爾戴近日被發現陳屍家中，英國首相柏南對此感嘆，這是多層面的悲劇，人們應該從中反思；有人認為阿爾戴是遭「惡毒公開羞辱」的受害者，因為阿爾戴涉嫌偽造的履歷影響範圍相當廣泛，也讓西方學術圈有許多議論。

學術圈同情黑人際遇

根據《英國廣播公司》報導，阿爾戴近日被發現在倫敦南部的住所過世，首相柏南在受訪時指出：「現在還不是妄下結論的時候。我認為現在應該要反思事情是如何發展到這一步的。」阿爾戴的許多同事也表示哀悼，劍橋大學副校長普倫蒂斯指出，學院對他的去世感到「極其悲痛」。

倫敦市長薩迪克汗強調，阿爾戴是遭「惡毒公開羞辱」的受害者。還有「反對種族主義」的組織將為他哀悼，該組織的聯合召集人貝內特表示，阿爾代的死「是種族主義政治迫害的結果」。阿爾戴的朋友、研究黑人權益的教授安德魯斯也說，人們應該意識到，黑人學者在學術界的處境究竟有多糟糕。

輝煌履歷真假難辨

由於2024年遭劍橋大學解雇的學者科夫納斯近日爆料，在阿爾戴的學術作品中發現大量抄襲案例，而阿爾戴回應，他早期學術著作中的一些錯誤是由於他的自閉症造成的，因為他依賴模仿來理解資訊；另外，阿爾戴還曾自稱6天內跑了600英里（960公里），被外界質疑時他回應說，這次長跑實際上是在12天內完成的。

《紐約時報》提到，阿爾戴的離世不代表事情已經結束，更牽扯到種族、學術審查問題，包括他過去自閉症、馬拉松等經歷是否屬實，劍橋、甚至是阿爾戴過去任教過的格拉斯哥與杜倫大學的審查是否有疏漏？許多事件尚未釐清下，此事已經讓學術圈掀起不小的漣漪。

【更多精采內容，詳見 】