波蘭巴士於匈牙利翻覆…疑駕駛睡著釀禍 釀12死、至少10人受傷

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）今天上午表示，1輛波蘭巴士夜間在匈牙利東部高速公路翻覆，造成12人死亡、至少10人受傷。

路透社報導，匈牙利警方表示，這輛巴士今天凌晨在該國東部梅佐克雷斯特斯（Mezokeresztes）附近衝入路旁溝渠後翻覆。警方說，事故發生時，巴士正沿高速公路駛往尼瑞吉哈沙（Nyiregyhaza）。

匈牙利國家通訊社米蒂新聞社（MTI）報導，這輛巴士載有57名乘客及2名駕駛。現場照片顯示，1輛嚴重損毀的紅色巴士側翻在高速公路旁的溝渠內，車窗破碎，個人物品及行李箱散落一地。

警方表示：「一輛掛有波蘭車牌、沿M3高速公路駛往尼瑞吉哈沙的巴士…在一段筆直路段偏離車道，衝入溝渠後翻覆。初步資訊顯示，駕駛可能因睡著而發生事故。」

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在社群平台X發文表示：「我得知波蘭巴士在匈牙利發生事故，許多我國同胞在事故中喪生，讓我深感哀痛。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）則在X發文稱，「領事服務正在運作。我們正與匈牙利當局保持聯繫。外交部將提供經過查證的資訊。」