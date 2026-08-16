半天就降一個月3倍雨量…千葉豪雨成災釀9死！專家籲加強防備「都市型水患」

日本千葉縣13日遭遇破紀錄豪雨，目前已造成9死，1人失蹤。當地住宅也遭受嚴重損害，淹水的房屋已超過1200棟。專家指出，這代表千葉縣必須加強防備「都市型水患」。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」及朝日電視台報導，千葉縣自本月13日傍晚起至14日早晨為止，短短半天就降下往年8月一整月約3倍的雨量。當地一度針對22個市町發布第5級「大雨特別警報」，並對6個市發布了第5級「土石流特別警報」。

千葉縣政府表示，截至16日上午7時，共有104人在指定的避難所避難。

千葉縣停電狀況已於16日上午11時半全數排除，但由於大雨造成道路坍塌與自來水管破裂，千葉市綠區仍有約50戶持續斷水。

因本次豪雨導致許多住宅淹水，千葉市已於15日在美濱區新港的新港回收場開設災害廢棄物臨時堆置場，不少民眾陸續將泡水的家具、榻榻米及損壞的家電拿到這裡回收。

此外，這次豪雨也造成縣內約有1200台車輛被棄置在路上，不僅阻礙交通，甚至引發追撞事故。各地道路救援公司雖接到許多拖吊請求並正在處理，但仍供不應求。

位於千葉市綠區的一家道路救援公司表示，截至15日，已接獲200多件拖吊請求，但由於前往現場的途中也有車輛被棄置路上，光是要抵達現場就非常困難。

加上正值日本盂蘭盆節假期，許多汽車維修廠都在休假，車輛只能暫時停放在道路救援公司的空地上，但空間也已快要不夠用。

此外，當地土木工程事務所也在將棄置車輛移至路邊，以免阻礙緊急車輛通行。但由於無法使用拖吊車等設備，工作人員只能使用千斤頂將車身頂起，再以人力推動車輛。

千葉縣知事熊谷俊人15日表示，擬請求中央政府將此次災情指定為「激甚災害」，以擴大對復原事業的補助。

「激甚災害」分為「本激」及「局激」。「本激」適用於造成大規模災害的事件本身，不限特定地區；「局激」則適用於受災特別嚴重的特定市町村，提供重點補助。

如果日本政府把災害列為「激甚災害」，中央政府將提高補助比例、擴大支援災後復原與重建工作，有助加快重建進度。

自民黨政調會長小林鷹之則表示：「將透過中央政府進行協調，希望能將全國的拖吊車集中投入到千葉縣支援。」

朝日電視台報導，這次千葉暴雨由於無法即時處理龐大水量，導致縣內大範圍發生了「都市型水患」，造成「車輛泡水」、「地下空間積水」、「民眾難以返家」等3大問題。

而本次暴雨造成的9名死者當中，有4人正是因為受困於淹水的車內喪命。

日本自動車聯盟（JAF）東京支部安全顧問杉本實提醒，為了避免遇到同樣情況，「首先要避免非必要、非緊急情況下移動車輛」。

他強調：「萬一不幸駛入積水道路，首先要減速。其他車輛掀起的波浪與水花很容易導致引擎損壞。絕不能以為『水位大概只有輪胎的一半應該開得過去』。」

除此之外，報導也點出，千葉市其實過去就持續在推進建設暫存雨水的設施，以應對每小時約65毫米的降雨。

然而在這次暴雨中，接連發生了3次「線狀降水帶」，千葉市觀測到是每小時最高115毫米的豪雨。

日本公益財團法人Riverfront研究所審議官土屋信行就指出：「雖然千葉縣先前已進行適當的防災設計並推進城市建設，但這次卻降下了超出預期的豪雨。今後千葉縣必須以此次經驗為戒，全面提升都市防災韌性。」