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AI造假氾濫 野生動物「溫馨照」恐成保育殺手

中央社／ 吉隆坡16日綜合外電報導

一張紅毛猩猩懷抱瀕危幼豹的黑白照片，日前在社群媒體瘋傳，畫面看似溫馨動人，但這其實是一張人工智慧（AI）生成的假照片。專家警告，這類合成影像不僅會誤導公眾認知，更可能成為打擊野生動物保育的「致命殺手」。

法新社查核團隊已揭穿多起類似的AI合成影像，包括「緬甸大象爬樹避洪水」、「菲律賓粉紅海豚躍出水面」等。

這些照片常搭配溫馨感人的故事，在社群媒體臉書（Facebook）、TikTok和X等用多國語言廣泛傳播。

這些看似療癒的虛構畫面，其實帶有危險性。專家警告，這類高度擬真的野生動物影像，把動物塑造成寵物甚至人類的樣子，將誤導公眾對野生動物的認知，並損害保育工作。

● 擬人化錯覺　誤導民眾親近危險野生動物

西班牙哥多華大學（University of Cordoba）動物學教授葛瑞羅-卡薩多（Jose Guerrero-Casado）表示：「這樣的誤解可能導致人們過度接近動物，或用不安全的方式與牠們互動。」

他舉例，1月時中國新疆曾發生一起備受關注的意外，一名女子因想靠近罕見的雪豹拍照，結果遭到攻擊。

保育人士指出，AI生成的可愛或溫馴野生動物影像，讓社群媒體用戶更難分辨真偽，也助長了對動物的剝削。

動保組織「生而自由」（Born Free）研究員路易斯（Chris Lewis）指出，這些影像提高了民眾將野生動物當作觀光拍照道具、甚至私自飼養為寵物的需求。

世界自然基金會 （WWF）成員羅伯茲（JennyRoberts）則表示，雖然這些影像有時會鼓勵人們關注野生動物，「但負面影響遠超過正面效益」。她說：「甚至可能讓人受傷。」

● 「狼來了」效應　珍貴真照片反遭質疑

羅伯茲表示，WWF募款時都是使用真實影像，但網路假內容已讓大眾對真實的難得影像無感麻木。

她舉例，WWF曾用紅外線自動相機在中國拍到一隻母老虎帶著5隻小虎的珍貴畫面，是東亞首見的珍貴畫面，網路發布後卻遭質疑「是AI生成的嗎？」

● 污染科學數據　平台自動標註機制形同虛設

葛瑞羅-卡薩多共同撰寫，9月刊登於「保育生物學」（Conservation Biology）期刊的研究顯示，AI假資訊迅速流傳，對環保努力帶來「重大威脅」。

研究人員強調，這對保育工作者帶來另一個挑戰：科學家常利用大眾上傳的「公民科學平台」數據來評估物種數量與分布，如今大量AI生成或變造的影像，極可能導致研究數據出現嚴重偏差。

Meta與TikTok都要求用戶標註由AI產生或經重大修改的擬真影像，兩家公司也表示，平台會自動為這些內容加上AI產生的標籤。儘管如此，法新社查核發現，許多野生動物相關貼文並未明確標註，即使發文者在內文已坦承是合成圖。

葛瑞羅-卡薩多強調：「野生動物保育有賴於一個資訊正確、能理解物種生態需求的社會，而AI產生的假內容，無助於實現這個目標。」

野生動物

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